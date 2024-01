Ancelotti: "Que quede claro: lo de Brasil estaba pendiente de mi situación con el Madrid"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se presentó este martes en rueda de prensa en la previa del encuentro entre su equipo y el Mallorca, por la jornada 19 de LaLiga EA Sports tras el parón navideño, y habló sobre diversos temas como su renovación con el club español y su vínculo con la selección de Brasil y evitó referirse a la situación de Kylian Mbappé.

"El deseo es el de empezar bien este nuevo tramo de la temporada. Hemos tenido buenas noticias y vuelven muchos jugadores que estaban lesionados. Vuelven Carvajal, Vinicius y Güler, mientras que Mendy y Camavinga regresarán la próxima semana. Carvajal va a jugar desde el principio mañana y todavía no he decidido con Vinicius, que está muy, muy bien. Güler irá poco a poco porque lleva mucho sin jugar", comenzó hablando sobre la situación del equipo.

Seguido a eso, se refirió en base a su renovación con el Real Madrid hasta 2026 y el interés de la selección brasileña por él: "La realidad es que yo tuve contacto con la selección brasileño, con el que era su presidente, Ednaldo Rodrígues, al que le agradezco el cariño y el interés para entrenar a Brasil, algo que me hizo sentir mucho orgullo, pero todo estaba pendiente de la decisión del Real Madrid. En los últimos meses Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. No sé si Brasil me querrá en 2026 y no sé si estarán contentos con mi decisión", manifestó.

"Estoy muy contento por la renovación, ha sido una negociación bastante sencilla porque nos pusimos de acuerdo entre el presidente y yo. Estoy muy feliz por estar otros dos años como entrenador del Real Madrid", suscribió Ancelotti. "Para mí tiene valor el hecho de que el club quiera seguir con mi trabajo. La intrahistoria de la negociación no es tan importante porque siempre he dicho que no tenía prisa. El club decidió hacerlo ahora porque estaría contento con el trabajo. Si es un éxito no lo sé, el éxito aquí es ganar partidos y eso intentaremos seguir haciendo", agregó el entrenador.

🗣️Carlo Ancelotti: "Yo quiero ser entrenador hasta 2026, ojalá pueda ser hasta 2027, 2028, me gusta el Real Madrid y quiero quedarme aquí." 🤍pic.twitter.com/gBjvzxglkb — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) January 2, 2024

Sobre la situación de Kylian Mbappé y su posible llegada la próxima temporada, el entrenador fue contundente y claro: "No voy a tocar este tema". No obstante, si habló sobre las posibles incorporaciones en este mercado de fichajes y aseguró que no habrá caras nuevas en Madrid: "En estos momentos no contemplamos fichar otro central. Tenemos dos lesionados, pero tenemos otros dos centrales en los que confiamos y otros que en esta situación de emergencia lo pueden hacer muy bien, como Tchouaméni y Carvajal. Repito, sí, no vamos a fichar", declaró.