Ancelotti responde a Xavi: "No me rebajo a ese nivel"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, acudió este sábado a la conferencia de prensa en vísperas de lo que será el cuarto derbi ante el Atlético de Madrid en la temporada, en esta oportunidad por la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu, y en donde el italiano se refirio a Xavi, quién el pasado viernes manifestó que la competencia "está adulterada y lo ve todo el mundo".

👉 Le preguntan a Ancelotti por las declaraciones de Xavi sobre "liga adulterada": La respuesta, con mensaje para el entrenador del Barça: "No es profesional". pic.twitter.com/HBs0diWUed — MARCA (@marca) February 3, 2024

En esta línea, el italiano respondió en pocas palabras pero de manera muy contundente: "Yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No preguntéis más sobre esto porque no voy a bajar. No es un nivel para profesionales", expresó.

Por otro lado, en la misma rueda de prensa fue consultado sobre las opciones que maneja para reemplazar a Antonio Rudiger, quién se lesionó en el último encuentro y su sustituto de siempre, Aurelien Tchouameni, no jugará por acumulación de tarjetas amarillas: "Rüdiger ha mejorado mucho y hoy esperamos lo mismo. Lo evaluaremos mañana y tomaremos una decisión. Es un golpe en un músculo no tan importante, pero debemos evaluarlo. Estará en la convocatoria. Y mañana decidiré si juega o no", señaló.

En el caso de que el alemán no esté en condicones de jugar, Ancelotti declaró que "hay una tercera opción a Carvajal y Mendy. Sería Camavinga, que nunca lo ha hecho, pero por características puede hacerlo. Es rápido y contundente. Serían las tres opciones. Pero, de verdad, las tres dan confianza. En mi opinión, el pivote es el trabajo más sencillo del fútbol, porque debes usar la cabeza más que la energía. Los tres podrían hacerlo bien".

"Tras lo de Alaba, pensamos que Tchouaméni podría cubrir el puesto en emergencias. Lo de mañana es una emergencia absoluta, pero sólo un partido. Y eso si Rüdiger no juega. Pero esta situación no será para siempre, porque Militao empieza a estar muy bien y puede estar para abril... o finales de marzo", agregó Carleto.