Andrés Calamaro ironizó sobre quienes votaron contra la Ley de Bases: "Van llorando indignados"

En la mañana del martes, durante el segundo tratamiento de la Ley de Bases, donde se consiguió la media sanción en Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones, Andrés Calamaro volvió a aparecer públicamente para manifestarse sobre la reforma.

En este caso, en respuesta a un usuario que compartió una foto del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, quién se refirió a la reforma como el proyecto de “Ley Pasta Base”, se expresó de forma irónica sobre el mensaje.

“No soy ducho en leyes ni actualidad (la actualidad en sí es una estafa porque se supone que es una proyección de la realidad y dista mucho) pero me alcanza con suponer quienes votaron en contra y van llorando indignados, puesto que ostentan (poseen) moral impoluta”, afirmó el artista que se muestra muy activo en X a través de su perfil donde participa bajo el nombre de Ezra Pound (@Galimbe64457296). Luego, citó su propio mensaje y agregó: “Para instalarme en la vereda de enfrente”.

Esta aparición pública de Andrés Calamaro no es la primera, ya que, en otras oportunidades, se opinó sobre la marcha en defensa de la educación pública, el cierre del programa Cocineros argentinos en la TV Pública y más.

Se cruzaron Andrés Calamaro y Malena Pichot por la manifestación universitaria: "Cerra el ort..."



El artista, reconocido por sus comentarios controvertidos, adoptó un tono sarcástico para criticar la aparente normalidad de ciertas actividades durante el período de aislamiento social debido a la pandemia, mientras la vacunación experimentaba retrasos. Sus declaraciones generaron opiniones divididas entre los usuarios, recibiendo tanto apoyo como rechazo. A pesar de su reputación polémica, Calamaro hizo hincapié en su desagrado por las faltas de respeto y valoró positivamente el trato que recibe de las personas en la calle.

Bajo el seudónimo de Ezra Pound, el cantante lanzó un comentario sarcástico: "En el confinamiento las universidades seguían abiertas como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron". Posteriormente, aclaró que se trataba de una ironía.

Pocos minutos después, la actriz Malena Pichot respondió sin rodeos: "Cerrá el orto Andrés", lo que desencadenó un intercambio de mensajes entre ambos. Calamaro le indicó: "Malena... Para ser humorista te tomás demasiado en serio. Seguí marchando para Palestina y por una demagogia legal y gratuita". Además, añadió que "haces quedar a la demagogia como una de las bellas artes".

Para poner fin a la discusión con Pichot, el cantante expresó: "No me agrada que me falten el respeto con groserías y mentiras porque soy un transeúnte que camina por la calle y los ciudadanos me tratan genial... Me saludan, me abrazan, me gritan cosas lindas y nos sacamos fotos".