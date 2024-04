Ángel Di María ya decidió su futuro: ¿Regresa al fútbol argentino?

Todo indicaba que el 2024 iba a ser el año en el que Ángel Di María iba a dejar atrás el fútbol europeo para regresar a Rosario Central, el club de sus amores y el que lo vio nacer futbolísticamente, pero, finalmente, esto no será posible.

Según informó el periodista Gastón Edul, el futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina decidió no volver al país por cuestiones de seguridad tanto para él como para su familia.

Ángel Di María no va a volver a Rosario Central en junio.

Su intención de volver estaba clara pero el contexto de la ciudad va a hacer que, seguramente, priorice la seguridad de su familia. pic.twitter.com/Y7r5hICwiv — Gastón Edul (@gastonedul) April 30, 2024

Esto se da en medio de una escalada de la violencia en la ciudad de Rosario y después de que durante la madrugada del pasado 25 de marzo haya recibido una brutal amenaza en el country Funes Hills Miraflores, ubicado en la zona de Funes, lugar donde se suele hospedar cuando visita el país.

Según se conoció, alrededor de las 2:30 horas del mencionado día, un cartel envuelto en un nylon negro fuera arrojado desde un auto frente al country. "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía el texto.

¿Cómo vivió la amenaza?



A partir del relato de sus compañeros en el combinado campeón del mundo, se supo que el rosarino se mostró con mucha tristeza por lo sucedido.

"Yo justo estaba con él a la mañana porque nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí verlo conmovido, con lágrimas, creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad cuando él desea de volver a nuestro país es él. Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país", expresó Rodrigo De Paul.

También declaró que "sé bien todo lo que pasó ahí y me parece muy grave. Creo que el amor que tiene él por su país, por su ciudad, su club, no cambia. Él después tendrá que determinar qué decisión toma porque no es fácil", y agregó: "Fueron cosas muy fuertes. Sabe que estamos con él a morir, que hoy haya hecho el partido que hizo y que se haya llevado la ovación que se llevó para nosotros es muy importante".

Rodrigo De Paul se refirió a las amenazas que recibió la familia del Fideo en Rosario. pic.twitter.com/RsBYfTGI9f — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2024

Por su parte, Leandro Paredes señaló que “la verdad es que nos pone triste porque él estaba muy ilusionado con volver, su familia también; es un sueño que él tiene poder volver a Central, pero bueno, por como están las cosas en el país y por lo que pasó, seguramente sea un poco más complicado”, y que "duele que estén pasando estas cosas porque creo que es uno de los que más merece volver a su club, volver a jugar donde fue muy feliz y donde quiere terminar su carrera".

La detención de los sospechosos

La División Unidad Operativa Rosario de la Policía Federal, en colaboración con la Policía de la Provincia de Santa Fe, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, logró la detención del presunto responsable de las amenazas y disparos ocurridos frente al Country Funes Hills Miraflores, donde residen familiares de Ángel Di María.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del 27 de marzo, cuando el personal estableció vigilancia en el domicilio de Pablo Ezequiel Acotto, identificado como el principal sospechoso. Tras varias horas de observación, se detectó la llegada de una pareja y, posteriormente, fueron vistos saliendo del inmueble junto a la pareja y llevando consigo un bolso que posteriormente se descubrió que contenía cocaína. En ese momento, los agentes policiales procedieron a identificarse y detener a los tres individuos.

La investigación llevada a cabo por el fiscal Arzubi Calvo determinó que Pablo Acotto sería el presunto autor de las amenazas y los disparos de arma de fuego contra la residencia de la familia de Di María. Esta conclusión se basó en conversaciones obtenidas por las fuerzas de seguridad entre Acotto y una mujer identificada como "Tamara".

Durante la detención, se encontraron en su posesión dos teléfonos celulares y $11.700 pesos argentinos y luego, en el registro de su domicilio, se halló una pistola calibre 22 Bersa con tres municiones del mismo calibre, un pen drive, otros dos celulares, 13,5 gramos de cocaína, un reloj y una llave de auto. Además, se procedió al secuestro de una camioneta Duster y a la detención de una pareja identificada como Gabriel Ismael Pastore, de 27 años, y Sara Belén Gutiérrez, de 23 años, ambos con domicilio en la ciudad de Santa Fe.

La investigación de estas amenazas continúa por orden del Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia de Santa Fe (PDI), con la colaboración de la Unidad de Balaceras y Extorsiones del Ministerio Público de Acusación (MPA), bajo la dirección del fiscal Pablo Socca, y el Departamento de Investigaciones de Rosario.