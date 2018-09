ANTEL GO: la primera tienda automatizada sin pasar por la caja

Un minuto. Eso fue lo que duró el proceso de selección y compra de la clienta que mostró al público por primera vez el funcionamiento de ANTEL GO. “Hablé más de lo que lleva la experiencia”, bromeó Daniel Fuentes, vicepresidente de ANTEL, durante el lanzamiento en la tienda de Nuevocentro Shopping.

La apuesta del ente recuerda a Amazon Go, una tecnología que permite hacer las compras en un supermercado sin necesidad de pagar en la caja. Y, si bien ahora todo se limita a tres modelos de smartphones (uno de Samsung, uno de Nokia y uno de Huawei), Fuentes no descarta que esto sirva de inspiración para que la tecnología de ANTEL GO pueda ser reproducida “desde un supermercado hasta una zapatería”. Y añadió en diálogo con Cromo: “No hay límite”.

Así funciona esta innovación: el cliente debe contar con TuApp, la billetera electrónica de ANTEL, independientemente de su operadora telefónica. Luego debe asociar la cuenta a una factura de esta empresa o a una cuenta del Brou (única entidad bancaria disponible por el momento). Antes de ingresar a ANTEL GO, el cliente debe seleccionar la opción “Entrar”; de esta manera, el sistema le enviará un código QR que deberá presentar ante el lector de los molinetes electrónicos instalados en el local. Una vez adentro, debe elegir su producto y colocarlo sobre un sensor –identificado con un carrito de compra– que reconocerá el producto, hará la transacción e imprimirá un ticket. Para salir de ANTEL GO solo hay que digitar el pin de TuApp para habilitar la puerta. Nunca se tiene que pasar por una caja. “Guarda en la bolsita los equipos y se va”, completó Fuentes.

ANTEL GO estará disponible solo para Nuevocentro Shopping hasta fin de año; para 2019 se prevé su expansión a otros locales.

“La idea de automatizar (una compra) tiene varios años en distintos lugares del mundo y se ha implementado de diversas formas. Esto no es Amazon Go ni las cajas exprés de un supermercado. Es parecido. Está hecho a medida para clientes de telecomunicaciones. Pero el software se puede adaptar”, explicó Fuentes.