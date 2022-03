Antes de viajar a Brasil, Canobbio dijo que Ruglio nunca lo llamó por el pase

Agustín Canobbio, mejor futbolista del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 que organiza Referí, viajó este lunes a Brasil para firmar contrato con Athletico Paranaense que tendrá una extensión de cuatro años. El delantero de Peñarol expresó que durante el tiempo que duró la negociación el presidente aurinegro Ignacio Ruglio nunca se comunicó con él y que solo mantuvo comunicación con el área deportiva que integran Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés.

Antes de subirse al avión en Carrasco, el futbolista contó al programa "Vamos que vamos" de AM 1050 y FM 94.7, cómo surgió la posibilidad del pase: "Me lo habían dicho en enero en esas vueltas con lo del doping. Con la sanción abierta mostraron interés. Al principio estaba calmo porque siempre quise dejarle su parte a Peñarol, eso le manifesté a todo el grupo de mis representantes (Faro Sports) y cuando surgió la lesión dije que aceleraran el proceso porque era poco tiempo, la carrera es corta y era una oportunidad que no podía dejar pasar", explicó.

Agregó que esperó el llamado de parte de los dirigentes, pero "nunca se comunicaron".

El periodista le consultó si el presidente Ignacio Ruglio tampoco y Canobbio respondió, "Nadie, Nacho tampoco".

Diego Battiste

Agustín Canobbio frente a Nacional

Eso "fue lo que más me extrañó", dijo sobre la actitud del presidente, y acotó: "He hablado día a día con Pablo Bengoechea, con Cedrés, ellos me transmitían los mensajes que me querían decir los demás. Se dijeron muchas cosas de mi, muchas no son ciertas, otras sí como el tema de que me entró un temor, pero se dijo que yo pasaba la posta y no quería hablar y eso no es así. Yo siempre con humildad a flor de piel como me enseñaron en casa", indicó.

También manifestó que para él "lo primordial era dejarle su parte a Peñarol, siempre lo quise hacer, se portaron bien, me dieron una segunda oportunidad y lo agradezco, porque pude revertir lo que tanto se hablaba de mi. Y al hincha un agradecimiento por el apoyo y la palabra de aliento", señaló Canobbio, elegido el mejor jugador del último Uruguayo en Fútbolx100.

Dijo, además, que continuará preparándose con un entrenador personal para intentar llegar al Mundial de Catar como parte de la selección nacional. Canobbio debutó con la celeste en la doble fecha de enero y febrero, pero no pudo estar en la actual debido a la fractura de malar que sufrió el 5 de marzo durante el partido contra Danubio.