Antes no le dábamos tanta importancia a las normas de seguridad sanitaria

Hay mucho aprendizaje en cómo se reaccionó ante la pandemia, como la enfrentó el país en su conjunto. Se hizo con mucha responsabilidad por parte de todos los actores de la sociedad y la población, con un gobierno que actuó rápido asumiendo el liderazgo. El presidente mismo se puso al frente a menos de 15 días de haber asumido. Quedó demostrada la importancia del liderazgo y el sentido de equipo.

Esa capacidad de reacción ya se ha demostrado en otras épocas duras del país, pero esta vez fue una ocasión muy especial, porque se está ante un tema sanitario y humano, Y se mostró lo mejor del uruguayo. Este comportamiento nos ha permitido, hasta el momento, tener datos muy auspiciosos.

A su vez, la pandemia nos hizo ver algunos valores que tal vez teníamos dejados de lado. La sociedad venía valorando otros temas y hoy han tomado más relevancia la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, el valor de la vida. Quedó expuesta la importancia de la familia. Estamos viendo un cambio de actitud y eso es muy importante.

A nivel empresarial y personal, antes no le dábamos tanta importancia al cuidado y el cumplimiento de normas de seguridad. Hoy nos damos cuenta lo expuestos que estábamos. No solo al tema del coronavirus, si no a una cantidad de infecciones.

Por ejemplo, antes los productos que entraban a un hogar uno los ponía directamente sobre la mesada, y hoy tiene todo un proceso de desinfección. Es cierto que estamos viviendo algo especial, pero empezamos a darnos cuenta que antes no lo hacíamos con el riesgo que conllevaba. Aunque no sé lo que pueda pasar en el futuro, creo que nos va a servir el haber adoptado estos hábitos de cuidados.

No creo que volvamos a lo de antes: esto nos ha cambiado en ese sentido y va a ser para bien.

Desde el punto de vista empresarial, hay que destacar el importante rol que han tenido las micro y pequeñas empresas. El comercio de barrio no cerró nunca, estuvo al firme, nunca bajó los brazos. Otros obviamente se vieron obligados a cerrar por la gran concentración de gente que implicaba y se vieron afectados. No tuvieron otra.

Otro gran aprendizaje se dio en materia de teletrabajo. Muchas empresas se vieron obligadas al teletrabajo. Ya existía con anterioridad, pero la pandemia lo catapultó y lo masificó de la noche a la mañana. Es una herramienta muy buena que vino para quedarse, pero una cosa no sustituye a la otra. Es una modalidad que funciona, pero fueron las circunstancias las que llevaron a tener que aplicarlo. Lo que nos falta ahora es un mecanismo para regularlo.

Además la pandemia puso a prueba el sistema de salud y de seguridad social y funcionaron.

También sobresalió la creatividad y la flexibilidad del empresariado uruguayo para adaptarse. Estamos hablando de sectores que están sumamente complicados y de alguna manera se han mantenido estoicamente. Hay sectores que incluso no han podido volver a operar, pero buscan soluciones denodadamente, y están al firme. Se han manifestado trabajando, presentando sus propuestas con responsabilidad. Esa es la mejor manera de manifestarse, trabajando duro.

Aprendimos mucho y todavía estamos aprendiendo a sobrellevar esta crisis. Hay que reconocer que todos, empresarios y trabajadores, teníamos que poner el hombro y lo hemos hecho. Entendimos que había algo mayor. La pandemia nos ha demostrado la calidad del uruguayo al enfrentar las situaciones duras.

Los números

Siete meses de "efecto pandemia". Eso era lo que vislumbraban las empresas del sector comercial cuando aparecieron las primeras señales de deterioro de la actividad al final del primer trimestre de 2020. Según una encuesta realizada por la CNCS en marzo, el 89% de las empresas indicó que en los primeros días sus niveles de venta cayeron y el 66% de ellas consideró que el descenso fue muy pronunciado. El 95,4% contestó que en las siguientes semanas el negocio continuaría cayendo; 63% aseguró que drásticamente. Para los meses que vendrían, según una encuesta realizada en abril, los comerciantes pronosticaban que la situación se mantendría o incluso las ventas continuarían bajando.

En la comparación interanual, entre enero y marzo el sector de comercio y servicios registró una caída de ventas de 1,4%. En línea con lo que esperaban, la actividad continuó en una caída acelerada en las ventas durante el segundo trimestre del año: en abril, mayo y junio la contracción de la demanda tanto interna como externa a raíz de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus tuvo un fuerte impacto en las ventas globales del sector, que en esos meses registró su quinta caída consecutiva en términos interanuales (-2,9%), según la encuesta de actividad divulgada por la Cámara de Comercio y Servicios.

Este efecto negativo fue especialmente notorio en algunos rubros, como el de servicios en general, con caídas de -48,3% en restaurantes y confiterías, -48,1% en hoteles y -20,3% en agencias de viajes.

Dentro del comercio también hubo sectores fuertemente afectados, como la indumentaria (-28,7%), ópticas (-15,3%) y papelería y oficina (-33,8%), entre otros.

Por otra parte, tres de cada diez empresas relevadas por la Cámara de Comercio y Servicios manifestaron haber disminuido el personal operativo.

Futuro más optimista

Respecto a la evolución esperada de las ventas durante el tercer trimestre del año, las empresas son relativamente más optimistas de lo que eran al terminar el primer trimestre: un 42,9% esperan que las ventas caigan en términos interanuales en el tercer trimestre (versus un 66% de las empresas que esperaban caídas para el segundo trimestre).



En cuanto a la duración de estos efectos negativos, las empresas en promedio esperan que los efectos de la pandemia en la actividad económica se extiendan en el entorno de 2,5 trimestres, lo que ubica la vuelta a la normalidad (o casi normalidad) a fines del primer trimestre de 2021. Este registro varía mucho entre rubros. En hoteles son 4 trimestres, mientras que en minimercados son dos. Por tamaño, es de 1,6 trimestres en empresas grandes y de 2,7 trimestres en pequeñas empresas.