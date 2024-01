En honor a lo que habría sido el 77 cumpleaños de David Bowie, Parlophone Records ha anunciado el lanzamiento de un LP de vinilo limitado y especial titulado "Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)". Está programado para salir el 20 de abril de 2024.

Este lanzamiento conmemorativo presenta grabaciones inéditas tomadas de las cintas estéreo de 1/4 de Trident Studios, fechadas el 15 de diciembre de 1971. Dichas cintas fueron creadas originalmente para la lista de canciones del álbum "The Rise and Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars", un trabajo icónico en la carrera del legendario artista. Esta noticia emocionante llega como un regalo para los fanáticos de David Bowie, ofreciendo una mirada única y especial a su proceso creativo durante un período significativo de su carrera. Se espera que sea recibido con entusiasmo por aquellos que aprecian el legado musical del inolvidable "Duque Blanco".