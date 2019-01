Apareció un oso hormiguero autóctono en una playa de Rocha

Un pequeño oso hormiguero apareció este miércoles en la playa de Punta Rubia, en Rocha, y sorprendió a Juan Pablo Silva, el dueño del parador Harry's Bar.

Según contó a Subrayado, ladridos de perros lo interrumpieron cuando se aprontaba para atender el comercio. Como el ruido no paraba, salió fuera del local para saber qué pasaba.

Creía que los perros estaban peleándose entre sí, pero se encontró con que le ladraban a un animal que se paseaba por la arena. No era una comadreja, como al principio creía: era un oso hormiguero pequeño.

“Me pareció muy exótico ver al animal —que es de campo—, en la costa”, manifestó Silva. Por eso se encargó de guiarlo hasta la zona boscosa de la playa, para devolverlo a su hábitat natural.

La vedette del 23 de enero en La Pedrera fue el Oso hormiguero que Harry protegió de los perros en la costa y acompañó hasta el bosque. pic.twitter.com/QYkGr8IEnE — BALLENAS de (@La_Pedrera) January 24, 2019

El tamandúa es un mamífero oriundo de América Latina, y en Uruguay habita las zonas boscosas de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha. Este animal integra la lista de especies prioritarias para la conservación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que es la primera referencia para las políticas de conservación de los animales.

La bióloga Alexandra Cavira explicó a El Observador que es un mamífero inofensivo, que come hormigas y no tiene dientes. "Mucha gente se asusta cuando lo ve, pero es porque no lo conocen, es un animal absolutamente pasivo y no ataca a los humanos", aseguró.

Los perros son la principal amenaza de esta especie, porque se dedican a cazarlos. El tamandúa que encontró Silva en la playa de Punta Rubia, fuera de su hábitat natural, podría haberse perdido escapando de uno, sostuvo en diálogo con El Observador Jorge Cavira, asesor en biodiversidad de la Dinama.

"Los tamandúas son más frecuentes de lo que parecen, pero no sabría decir cuántos hay porque no se hicieron muchos estudios en Uruguay", explicó la bióloga. Sin embargo, según el asesor de la Dinama —quien dirigió durante 30 años el departamento de Fauna del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)—, es una especie que está en expansión.

Una de las explicaciones más sólidas a la proliferación de tamandúas en los últimos años es la disminución de los perros en las estancias del interior del país, producto del auge de la forestación.