Apple borra las aplicaciones de control parental, estos son los motivos

Con iOS 12 llegó Screen Time, la función que les dice a los usuarios qué aplicaciones usan con mayor frecuencia, entre otros datos de monitoreo. Screen Time también permite a los padres administrar el uso del dispositivo iOS de sus hijos, incluido el establecimiento de límites de tiempo para aplicaciones específicas.

Apple, sin embargo, no fue la primera compañía en brindar este servicio a los usuarios. Según un informe publicado en The New York Times el sábado 27 de abril, numerosos desarrolladores de aplicaciones de monitoreo de tiempo se quejaron de que Apple limitaba las funciones y, en casos extremos, cerró sus aplicaciones “sin previo aviso”.

De las 17 apps de control de pantalla y de control parental más descargadas, el Times informó que Apple eliminó o restringió 11 de ellas. Los desarrolladores entrevistados dicen que Apple está “matando sistemáticamente a la industria” al borrar las aplicaciones que imitan a Screen Time.

Ese no es el caso, afirma Apple. El vicepresidente de la firma, Phil Schiller, explicó a Mac- Rumors que esta recientemente “se dio cuenta de que algunas aplicaciones de control parental estaban usando una tecnología llamada Gestión de dispositivos móviles (Mobile Device Management o MDM) e instalaron un perfil MDM como método para limitar y controlar el uso de dispositivos (...). La tecnología MDM no está diseñada para permitir que un desarrollador tenga acceso y control sobre los datos y dispositivos de los consumidores, pero las aplicaciones que eliminamos de la tienda hicieron precisamente eso”.

Ni Apple ni los desarrolladores que utilizaron la tecnología MDN han ofrecido evidencia de que alguna de las aplicaciones en cuestión haya sido atacada o utilizada por cibercriminales, por lo que Apple está siendo proactiva en su defensa. Por su temática, las apps eliminadas requieren de control y acceso a la ubicación del usuario, las cuentas de correo electrónico, permisos de la cámara y el historial de navegación de los dispositivos.

Apple asegura en un comunicado: “Nadie, salvo tú, debería tener acceso no restringido para controlar el dispositivo de tu hijo”.

Competencia

El mes pasado, la empresa de software de seguridad rusa Kaspersky reveló que había presentado una queja antimonopolio después de que Apple prohibiera su aplicación Safe Kids tras el lanzamiento de Screen Time de Apple. No fue el único caso. Otros dos desarrolladores de apps de control parental, Kidslox y Qustodio, también presentaron una queja ante los reguladores de la Unión Europea (UE) por motivos de competencia.

Los desarrolladores están presentando un argumento similar al que hizo Spotify: Apple está limitando a propósito las aplicaciones de control parental con fines competitivos. Spotify afirma que Apple retiene el soporte de Siri para servicios de transmisión de terceros y obtiene 30% de ingresos en suscripciones realizadas a través de iTunes “para otorgarse una ventaja injusta en todo momento”.

Sin embargo, eso no tiene mucho sentido aquí, dado que Apple ofrece su propio servicio de monitoreo en tiempo de pantalla de forma gratuita. En realidad, Apple tiene muy poco que ganar al paralizar o eliminar a la competencia. Sin embargo, Apple podría facilitar que los desarrolladores ofrezcan su propio tipo de Screen Time.

En medio de esta polémica, Tony Fadell, exejecutivo de Apple, calificó a Screen Time como un “trabajo urgente”.