Apple presentó su arsenal tecnológico que llegará a Uruguay en noviembre

Apple desplegó este martes todo su arsenal tecnológico y de servicios para lo que queda del 2019. En un evento desde el Steve Jobs Theatre, en California, la compañía anunció y oficializó el lanzamiento de dos nuevos servicios –uno de videojuegos y el otro de series y películas– a la vez que presentó nuevas ediciones del iPhone, el iPad y el Apple Watch.

iPhone 11

El nuevo teléfono inteligente de Apple, el iPhone 11, está equipado con una doble cámara y un nuevo procesador. El A13 Bionic debería dar una ventaja técnica a Apple con respecto a sus competidores, en momentos en que el iPhone está perdiendo terreno en un mercado mundial de smartphones, que cada vez tiene menos impulso.

Los nuevos iPhone están “repletos de nuevas prestaciones y un nuevo diseño increíble”, dijo el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, al presentar su producto estrella.

La sorpresa de Apple fue la reducción del precio de partida del dispositivo, de US$ 699, por debajo de la opción más económica del iPhone XR lanzado hace un año –de US$ 749 dólares– aunque entonces también presentó modelos de alta gama, como el iPhone XS con un costo de US$ 999.

También dio a conocer los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max.

AFP

La compañía subrayó especialmente la calidad de las nuevas cámaras integradas. El iPhone 11 tendrá una dual en la parte posterior, con gran angular y teleobjetivo, y el sensor frontal del dispositivo, utilizado para selfies, permitirá grabar en cámara lenta, los “slofies”, como las bautizaron durante su presentación.

Apple también destacó una mayor duración de la batería y una mejor resistencia a los golpes y al agua. El precio de los modelos Pro será de US$ 999 para el modelo de pantalla estándar y US$ 1099 para el que viene con una pantalla más grande. Todos los modelos estarán a la venta desde el 20 de setiembre en Estados Unidos.

Un distribuidor autorizado de la compañía en Uruguay dijo a Cromo que los dispositivos llegarían a Uruguay recién en noviembre. “Estimamos que en primera instancia no van a estar disponibles para nuestra región”, dijeron desde Mundo Mac. Una de las proveedoras de servicios de celulares informó que recibió correos desde la compañía estadounidense sobre los nuevos productos pero no indican la fecha de desembarco a la región. No obstante, por la experiencia de años anteriores creen que llegarían al mercado local entre fines de octubre y principios de noviembre.

iPad 7

Apple

El iPad fue otro de los productos anunciados a lo largo del evento, aunque con menos destaque que el resto. En un discurso breve, se mencionan las principales características de la tableta de Apple, que una vez más se esfuerza por parecerse a una computadora. La séptima generación del iPad tendrá un procesador “más rápido que la computadora más vendida”; destacan su capacidad de multitarea y que está compuesta de materiales reciclados. Tendrá un costo de US$ 329 en Estados Unidos.

Apple Watch 5

Tim Cook –la mayor autoridad dentro de la empresa en Cupertino desde la muerte de Jobs– aprovechó la oportunidad para presentar la nueva versión de su reloj inteligente, a través de algunas historias de personas que la utilización de este dispositivo “vestible” les cambió la vida. Una persona sorda, por ejemplo, contó que cuando su bebé se despierta le manda un mensaje a su reloj con una advertencia en menos de un segundo gracias a una cámara con sensores que tiene en el dormitorio. En la presentación de la nueva generación, la quinta del “mejor reloj del mercado”, según Cook, se anunció un dispositivo que “nunca duerme”.

El reloj presenta una pantalla que no se apaga, aunque con un brillo más bajo. Todo esto sin sacrificar la batería gracias a un sofisticado diseño que ajusta el brillo del dispositivo dependiendo del lugar.

Cook recordó también que el producto –que se ofrecerá en versiones de 100% aluminio reciclado, de titanio (por primera vez) y cerámica– posee un servicio de emergencias de 150 países con apenas pulsar un botón. El costo en Estados Unidos es de US$ 399. Esto rebaja el precio de sus antecesores: la serie 3 quedará a US$ 199.

Nuevo competidor para Netflix

Apple anunció además que lanzará su plataforma de streaming de video y su servicio de suscripción de videojuegos, en una estrategia que pretende reducir su dependencia de los dispositivos tecnológicos.

El servicio de TV+ estará disponible a partir del 1° de noviembre en más de 100 países mediante una suscripción de US$ 4,99 mensuales, e incluirá una “poderosa e inspiradora línea de programas, películas y documentales originales”, según sus creadores, quienes también anunciaron un beneficio adicional: si un usuario compra algún producto Apple este año, disfrutará el servicio gratis durante un año.

Apple desarrolla dramas, comedias y programas infantiles para su nueva plataforma, que buscará competir contra gigantes como Netflix, HBO y Amazon.

“Con Apple TV+, presentamos historias completamente originales de las mejores, más brillantes y más creativas mentes, y sabemos que los espectadores encontrarán su nuevo programa o película favorita en nuestro servicio”, dijo Zack Van Amburg, jefe de video durante la presentación.

El servicio de suscripción de videojuegos en línea de la compañía, Apple Arcade, estará disponible la próxima semana, ofreciendo títulos exclusivos para usuarios de dispositivos móviles y de escritorio.

El nuevo servicio, que costará US$ 4,99 por mes, incluirá más de 100 títulos de juegos creados especialmente para dispositivos Apple, infor. (Con información de AFP)