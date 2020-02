Apple reconoce que no alcanzará sus objetivos de ventas debido al coronavirus

Apple anunció el lunes que no alcanzará su previsión de facturación en el segundo trimestre (entre 63.000 y 67.000 millones de dólares) por la epidemia del nuevo coronavirus.

El gigante estadounidense de la tecnología señala que tiene dificultades para abastecerse de iPhones, fabricados en China, y que la demanda de sus productos cayó ahora que sus tiendas en el país asiático están cerradas.

Las acciones tecnológicas lastraban a Wall Street el martes, tras la inesperada advertencia de ventas de Apple. En la tarde de este martes, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 177,69 puntos, o un 0,6%, a 29.214,29 unidades; el índice S&P 500 descendía 8,06 puntos, o un 0,23%, a 3.372,10 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 8 puntos, o un 0,08%, a 9.723,17 unidades.

AFP

La noticia también presionaba a la baja los papeles de proveedores de Apple como Qualcomm Inc, Broadcom Inc, Qorvo Inc y Skyworks Solutions Inc, que perdían entre un 1,9% y un 3%.

Los fabricantes de chips, que dependen mucho de China para sus ingresos, también retrocedían. El Índice de Semiconductores de Filadelfia SE restaba un 1,6%, mientras que el más amplio sector tecnológico del S&P caía un 0,7%.

La epidemia de Covid-19 ha causado 1.770 muertos y más de 70.500 contagios en China desde su aparición en diciembre en Wuhan (centro de China).

Fuera de ese país, se han registrado cinco muertes (una en Filipinas, una en Hong Kong, una en Japón, una en Francia y una en Taiwán).

Fuente: AFP y Reuters