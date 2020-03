García al asumir Defensa: "Las Fuerzas Armadas no son propiedad de ningún gobierno"

Actualizá esta nota para seguir en tiempo real la asunción de los ministros del nuevo gobierno

Asunción de Javier García y demás jerarcas del Ministerio de Defensa

10:32: "Aspiramos a que la política de Defensa sea una política de Estado; nacional y de Estado (...) Para eso vamos a jerarquizar el Estado Mayor de la Defensa (Esmade)", y explicó que esta dependencia va a ser modernizada. La información va a ser relevada al Parlamento.

Además, dijo que le pedirá al Frente Amplio que revise todas las compras hechas durante su gestión en Defensa, porque la transparencia es uno de los objetivos.

10:30: "No estamos dispuestos a que nuestra tierra, nuestro mar y nuestro cielo sea una vía libre para el narcotráfico", afirmó, y anunció que pedirá colaboración a otros países porque tiene "derecho a hacerlo".

10:26: El ministro de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas "no son propiedad de ningún gobierno y mucho menos de un partido político". Asimismo, tuvo en consideración la estigmatización de los uniformados. Estas palabras fueron las más aplaudidas del discurso.

En este sentido, se comprometió a "exigir trato respetuoso que se merecen soldados y las Fuerzas Armadas". "No más que nadie pero no menos que nadie", acotó. Por eso se comprometió a realizar un censo habitacional en todas las fuerzas, para "tener a la brevedad un diagnóstico cierto y transparente" y a partir de él trazar políticas sociales.

10:22: García se comprometió a trabajar en trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior, a partir de la ley de patrullaje en fronteras que se acaba de reglamentar. Además, aseguró que será "un ministerio de Defensa activo en la vida del país".

10:15: Delgado y Ferrés, quienes hace pocos minutos estuvieron en la asunción de Azucena Arbeleche como ministra de Economía, asistieron a la ceremonia. El futuro comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, y sus pares en la Armada Nacional y en la Fuerza Aérea –Jorge Wilson y Luis Heber de León, respectivamente– también están presentes.

El senador Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército y hombre de confianza de Elgue, es otra de las figuras destacadas en la sede de la cartera.

10:10: A la sede del Ministerio de Defensa Nacional ya llegaron quienes estarán al frente de la cartera en el próximo quinquenio: el ministro Javier García; el subsecretario Rivera Elgue; y el director general de Secretaría, Fabián Martínez. También está el exministro José Bayardi, acompañado por el exsubsecretario Andrés Berterreche.

Llega el ministro de Defensa Nacional @JavierGarcia_Uy. Acompañado del subsecretario Rivera Elgue, el director general de Secretaría Fabián Martínez y el exministro José Bayardi.



Está presente también el expresidente y senador Julio María Sanguinetti. pic.twitter.com/QrfStlJKQX — Santiago Soravilla (@santisoravilla) March 2, 2020

Conferencia de Lacalle Pou

Camilo dos Santos

10:00: "Va a entender que se hace para su bien", dijo el presidente sobre la posibilidad de pedir la cédula de identidad de manera aleatoria a la ciudadanía. Esto es algo que ya se puede hacer a partir de la Ley de Procedimiento Policial, pero Lacalle Pou pretende incrementar la cantidad de registros aleatorios.

9:50: Lacalle Pou anunció que durante su período de gobierno va a haber "una Policía presente" para poder recuperar el territorio. "Más presencia, más acción. Algunos de los mecanismos van a ser refrendados en la ley de urgente consideración", afirmó.

Los uniformados "utilizarán los medios apropiados para repeler posibles agresiones, van a actuar conforme a la Constitución y a la ley". "Tenemos claro que si se puede rapiñar a un policía se puede rapiñar a cualquier ciudadano. Estudiaremos cada caso, si fue por distracción o no se utilizó la fuerza legítima en cada caso", indicó.

El fortalecimiento de la Guardia Republicana, mejorar las viviendas de los policías y de la flota de vehículos son algunos de los compromisos asumidos por el presidente.

"Estamos comprometidos a recuperar todo el territorio nacional. (...) A estos jefes designados, que lo han sido en virtud de un estudio acabado en conjunto con el ministro (Jorge Larrañaga) y su equipo, (...) queremos restablecer la cadena de mando, de la cual el presidente último va a ser el responsable", expresó.

Además, le pidió colaboración a la población. "Queremos dar un mensaje a la población: hay un equipo civil y policial para poder cuidar a toda la población", agregó.

Asunción de Azucena Arbeleche y demás jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas

Carlos Pazos

9:35: Ahora, la nueva ministra repasa las iniciativas que atañen a su cartera, que formarán parte del proyecto de ley de urgente consideración que será enviado al Parlamento. Además, enunció algunos de los pasos que dará para mejorar los números del país en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Cancillería y otros organismos del Estado.

"El rol del Ministerio de Economía es velar por equilibrios macroeconómicos que cuando no se respetan terminan afectando a todos los uruguayos", dice la nueva ministra Azucena Arbeleche. — Miguel Andrés Noguez (@NoguezMiguel) March 2, 2020

9:33: El foco estará en mejorar la competitividad, la productividad y en ayudar a las pequeñas y medianas empresas. "El comportamiento fiscal ha llevado al aumento de la deuda pública", apuntó. "Los ahorros empiezan el día de hoy, porque para ser más eficientes no se necesita una nueva ley", dijo.

La ministra reitera que el déficit fiscal es el más alto de los últimos 30 años y que desde hoy se comenzará a generar ahorros en el gasto del Estado.

9:31: Arbeleche dijo que siente que su retorno al MEF es como "volver a casa". "El rol del MEF es velar por el equilibrio de los indicadores macroeconómicos", expresó, y dijo que las decisiones "se harán escuchando las demandas" de los ciudadanos.

9:25: Las nuevas autoridades esperan para dar el discurso de apertura en la sede ministerial. Sentados sobre la mesa están Rodrigo Ferrés (prosecretario de Presidencia), Álvaro Delgado (secretario de Presidencia), Arbeleche e Irastorza.

Asunción de autoridades del MEF https://t.co/uT6KR8H6gF — Andrés Oyhenard (@andresoyhenard) March 2, 2020

8:45: La próxima en asumir el cargo para el que fue designada es Azucena Arbeleche, futura ministra de Economía y Finanzas. La economista es una persona de extrema confianza del presidente. Dirigió la Unidad de Gestión de Deuda de esa cartera hasta 2014, cuando renunció "por razones de índole personal".

Secundada por el contador público Alejandro Irastorza, Arbeleche deberá concretar el ahorro de US$ 900 millones al año, tal como en campaña se comprometió Lacalle Pou. En la que fue su primera entrevista como presidente, el fundador del sector Todos expresó que tiene "toda la intención" de poder cumplir con esta promesa.

Camilo dos Santos

Asunción de Jorge Larrañaga y demás jerarcas del Ministerio del Interior

8:30: Al igual que Lacalle Pou en su discurso ante la Asamblea General, Larrañaga se refirió a las cárceles y su importancia en las políticas públicas sobre seguridad. "Hoy las cárceles me dan vergüenza. No podemos pensar en mejorar afuera si adentro es un infierno. No podemos tener rehabilitación si no hay autoridad, si en las cárceles mandan los presos y no las autoridades", apuntó.

Larrañaga sobre las cárceles y rehabilitación: "Hoy las cárceles me dan vergüenza. No podemos pensar en mejorar afuera si adentro es un infierno. No podemos tener rehabilitación si no hay autoridad, si en las cárceles mandan los presos y no las autoridades". — Victoria Mujica (@VittoMujica) March 2, 2020

8:25: Larrañaga continúa con su discurso. Habla de represión y rehabilitación, que se hará con el Ministerio de Desarrollo Social, familiares, la Iglesia Católica y otras organizaciones. "En definitiva, nuestras coordenadas, nuestro rumbo, nuestro plan de trabajo va a ser en todo el país. (...) Hay que dar la cara, recorrer cada uno de los departamentos, donde muchas veces hay comisarías que son taperas. Y hay que dar resultados, porque eso es lo que pide la gente", dijo.

"Para los policías, respeto y respaldo. Para los delincuentes, la ley", agregó, y se comprometió a garantizar la "libertad dentro del orden" de la ciudadanía en el próximo quinquenio.

8:21: El ministro del Interior señaló que "detrás de los fríos números que se publican" hay gente que sueña. "Nos merecemos vivir en paz. (...) Las plazas van a ser de la familia, no van a ser más del brazo gordo o de las patotas. Esto me parece central. Quiero que los uruguayos sepan que la batalla madre es contra el narcotráfico. Ahí está el corazón del mal", argumentó.

8:20: "La autoridad se ejerce, no se negocia. (...) Estamos señalando un camino que es imprescindible señalar. Vamos a defender dentro de la ley y de la Constitución a la gente", agregó Larrañaga.

"Estamos ante una situación extremadamente compleja en materia de convivencia donde hay demanda en materia de seguridad pública", dice el nuevo ministro del interior. "Nos tenemos que hacer cargo, venimos con el compromiso de restituir el orden y el respeto". — Victoria Mujica (@VittoMujica) March 2, 2020

8:15: Larrañaga da su primer discurso como ministro del Interior. "Voy a ser breve porque todos necesitamos hechos ante tantas palabras. El presidente ha venido hablando de la emergencia en materia de seguridad. Nosotros creemos que ante el fracaso de las políticas (...) no tiene mayor sentido instalarnos en el pasado. Sabemos de las deficiencias que hay en el combate de la delincuencia", expresó el nuevo secretario de Estado.

8:11: Piden un minuto de silencio "por los policías caídos en el ejercicio del deber". Uno a uno, los nuevos jefes policiales son nombrados.

Suben al escenario el ministro Jorge Larrañaga, el subsecretario Guillermo Maciel, el director general Luis Calabria y al director nacional de Policía, Diego Fernández, para asumir sus cargos. — Victoria Mujica (@VittoMujica) March 2, 2020

8.00: Comienza la ceremonia en Torre Ejecutiva, en la que además de Jorge Larrañaga, asumen todas las autoridades del Ministerio del Interior, las direcciones nacionales y las 19 Jefaturas de Policía Nacional.

Diego Battiste

Los ministros que acompañarán al presidente Luis Lacalle Pou en el Poder Ejecutivo en el recién inaugurado período de gobierno asumirán este lunes. El gabinete ministerial se terminará de componer sobre las 17:30 horas, cuando el futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, se comprometa de manera formal a ocupar ese cargo.

El primer secretario de Estado en asumir será Jorge Larrañaga, quien estará al frente del Ministerio del Interior secundado por el colorado Guillermo Maciel. También lo harán los 19 jefes departamentales de Policía, cuyos nombres fueron anunciados.

La ceremonia será en Torre Ejecutiva a las 8:30 de la mañana y 45 minutos después, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche dará el primer paso en esta cartera, cuya importancia dada la coyuntura económica actual fue resaltada una y otra vez por Lacalle Pou.

Después de estos dos actos protocolares, el mandatario dará una conferencia de prensa. Aún no se sabe qué dirá, pero en los últimos meses anunció que desde el primer día de su administración pretendía declarar la emergencia nacional en seguridad, algo que también incluyó en Compromiso por el País., el documento que compromete a los cuatro partidos con los que se coaligó para asegurar la gobernabilidad: el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

En este orden, las cúpulas ministeriales que asumirán en el correr del día son las siguientes: Defensa Nacional, Educación y Cultura, Transporte y Obras Públicas; Industria, Energía y Minería; Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública; Ganadería, Agricultura y Pesca; Relaciones Exteriores, Turismo; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y Desarrollo Social.

Periodistas de El Observador van a cubrir todas estas ceremonias y, en el correr del día, esta nota será actualizada con la última información disponible. Te invitamos a seguir la cobertura en vivo y en tiempo real: para saber cómo transcurre la asunción del flamante gabinete, lo único que tenés que hacer es actualizar cada tanto esta nota.