Argentina: Fernández acude a la oposición para aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso

Este jueves de tarde en una sesión especial de la Cámara de Diputados en Argentina, comenzará el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "para la cancelación de los vencimientos del "Acuerdo Stand By" oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas internacionales", según expresa el proyecto de ley, cuya redacción fue acordada por integrantes del gobierno y la oposición.

Dentro del Frente de Todos, partido del presidente Alberto Fernández, hay quienes votarán en contra del acuerdo. Máximo Kirchner, quien en enero había renunciado a la jefatura del bloque de Diputados oficialista por desacuerdos en la postura frente al FMI, no votará a favor, y pese a que no habría dado indicación de qué votar a su agrupación, tampoco lo harán otros quince legisladores de La Cámpora. Además, los tres diputados del Frente Patria Grande ya anticiparon que no votarán el proyecto porque consideran que le corresponde a Juntos por el Cambio acompañar la renegociación de la deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri.

Sin embargo, fue muy importante el rol de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados e integrante del oficialista Frente Renovador, quien lideró las negociaciones con los legisladores de Juntos por el Cambio, partido de oposición, para acordar en una redacción del proyecto de ley que también quisieran votar.

De esta manera, el texto actual cuenta con un artículo menos que el original, excluye los "anexos" que plasmaban el programa económico que debía implementar el Poder Ejecutivo para su cumplimiento y no incluye las palabras "refinanciamiento", "deuda" o "endeudamiento", sino que se decide por una composición más neutral: "operaciones de crédito público contenidas en el 'Programa de Facilidades Extendidas'".

Además, Massa consiguió el apoyo también de Interbloque Federal y Provincias Unidas. Estas dos bancadas habían hecho saber en los últimos días su disconformidad con el artículo ahora removido, que incluía el programa económico; cuyo aval no consideraban una facultad del Congreso.

Finalmente, el dictamen obtuvo el respaldo de casi 80 firmas de integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, a partir de los avales del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Provincias Unidas. De todas formas, desde las partes del oficialismo que buscaban apoyos, argumentaban que si el texto tenía más votos opositores que propios, sería un triunfo con sabor a derrota.

