Argentina: no comenzó el invierno y ya hay faltante de gasoil en caso todo el país

Con temperaturas de bajo cero en varias zonas de Argentina, y sin que el invierno haya comenzado, el país ya vive una crisis de faltante de gasoil que ha paralizado el servicio de transporte y las estaciones de servicios. La faltante se da en especial en ocho provincias, en especial del noroeste, y entre ellas la fronteriza Entre Ríos lo que puede perjudicar el comercio entre ambos países.

El panorama arroja que a ese bajo o nulo stock le siguen distritos como Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se pueden obtener solo hasta 20 litros por unidad.

l jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió este miércoles al faltante de gasoil y afirmó que el Gobierno está "trabajando" para solucionar el problema y agregó que ayer se reunió "con todos los gobernadores de las provincias para tratar el tema y prometió que el problema "se va a resolver hoy" o más tardar "mañana" porque "se va a importar más gasoil".

A la fecha, en el mapa hay 7 provincias en rojo (señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, E. Ríos.#FADEEAC #Gasoil pic.twitter.com/qN3JQ0sZrt — FADEEAC (@FADEEAC) May 30, 2022

“Lo que nos están diciendo los productores es que en algunos lugares tenemos faltante. En otros, recortan el suministro. Se están terminando las labores de cosecha y es una etapa en la que más se necesita (gasoil) y no se puede esperar”, precisó a El Diario de Entre Ríos Elvio Guía, de la Federación Agraria.

Tenemos algunas quejas de los camioneros que no se animan a salir con viajes de muchos kilómetros porque no consiguen combustible. Sobre todo, están recortando la entrega. Es decir, uno va a cargar un tanque lleno y te dan 200 litros. Eso está pasando no sólo en Entre Ríos, también en Tucumán, Córdoba y en varias provincias." , describió el dirigente agropecuario.

El relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) se realizó en la última quincena de mayo, y se puso en marcha para monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en el país, a partir de los problemas de desabastecimiento que viene afrontando el sector desde hace más de dos meses. Además, en la encuesta surgió que el 31% de los encuestados respondió que aguardó entre 6 y 12 horas para poder cargar gasoil.