Ariel Longo: "El momento de nombrar al director deportivo de AUF era antes de Diego Alonso"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef), Ariel Longo, sostuvo que el nombramiento del cargo de director deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debería haber sido antes de la designación de Diego Alonso como técnico de la selección uruguaya. Reconoció que el gremio se reunió con integrantes del Ejecutivo el 30 de diciembre por ese tema, pero Alonso ya era entrenador de Uruguay.

"Hubo charla el 30 de diciembre pero nosotros no entendíamos lógico que un director deportivo, que es una pieza más que importante dentro del andamiaje de la parte del fútbol y casi que comanda el fútbol de la Asociación, no pudiera tener una de las funciones más importantes que puede tener, que es el asesoramiento para nombrar al entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador ya estaba nombrado", expresó Longo en el programa Hora 25 de radio Oriental.

Leonardo Carreño

Longo es entrenador de la selección femenina de Uruguay

Agregó que "el cargo de secretario técnico, director deportivo o como se le quiera poner, es algo que aplaudimos. Lo que consideramos es que no era oportuno para nosotros. Nosotros pedimos hace mucho tiempo el cargo, nos hicieron caso un poco tarde. Se acepta cuando no hay entrenador, antes de la designación de Alonso era el momento. Entendemos que debe ser un asesor porque las potestades siempre las va a tener el Ejecutivo".

Con respecto a esa función mientras Óscar Tabárez era el técnico de la selección, explicó: "Fue distinto porque con el paso del tiempo se fue reuniendo en una sola persona todos los cargos".

Longo dijo que la nominación del director deportivo es "un movimiento exclusivo de la AUF" y en cuanto a Jorge Giordano, el candidato más firme para cumplir esa función, quien tuvo inconvenientes cuando dejó su cargo de secretario técnico en Nacional y pasó a dirigir el equipo, explicó: "Jorge no renunció a Audef, lo que hizo fue renunciar al ITP, donde era docente. La situación de él no estaba legislada en el código de ética de los entrenadores, por tanto no violó nada porque no estaba escrito. A raíz de eso se entendió mediante asamblea que había que hacer un agregado al código de ética, que se necesitaba cierto tiempo luego de vencer su tarea de coordinador o de gerente dentro de un club o selección para poder asumir como entrenador. La situación de él fue inspiradora para que hubiera un agregado al código de ética, eso sí", indicó el presidente de la gremial.

Leonardo Carreño

El profesor Herrera y Belza

La designación del director deportivo de la AUF no reemplaza el cargo de gerente deportivo que ocupaba Eduardo Belza, quien renunció por motivos de salud. En ese sentido, Longo indicó que "la AUF nos envió una carta para que activáramos el mecanismo que se estila para nombrar el próximo gerente deportivo, respetando el convenio".

Agregó el presidente del gremio: "Nosotros lo que tenemos que hacer es aggiornar el perfil, porque Eduardo estaba desde 2006 y han surgido muchas cosas nuevas. Una subcomisión de Audef va a elaborar el perfil y se hará el llamado a todos los asociados para que presenten las carpetas. Una vez hecho esto se elevará al Ejecutivo para que elija un candidato".

El convenio original entre AUF y Audef indica que el gremio debe elevar cinco nombres de candidatos y que la Asociación tiene derecho a rechazar los cinco y pedir otros cinco.