Arismendi sobre Medina: "No tengo ningún interés de hablar con alguien que te miente en la cara"

"Me fui porque no me sentía respetado por parte del cuerpo técnico. Hay formas de manejarse que no se dieron", dijo el 8 de enero de 2019 Diego Arismendi tras su salida de Nacional luego de ser dirigido por Alexander Medina y pocos días después de que la dirigencia de José Decurnex decidiera no renovar ninguno de los contratos que vencieron el 31 de diciembre de 2018.

Consultado sobre aquellos dichos, este miércoles en Último al Arco que se emite por Sport 890 dijo: "Tuve varias charlas con el entrenador, habíamos sido compañeros antes, fuimos amigos, tuvimos varias charlas en las que nos decíamos qué no nos gustaba que nos hicieran como jugadores y qué no teníamos que hacer si estuviéramos del otro lado. Él me dijo cosas y luego faltó a esa palabra y por eso la declaración. Me dijo que iba a ser tenido en cuenta estando en condición normal, que iba a jugar. No pasó nada anormal, no pasó nada raro. Hice toda la pretemporada jugando y un día antes de jugar me sacó sin previo aviso, sin haber pasado nada. Son cosas que no entendí nunca. Va más allá de ser suplente o no, va en lo que te dice la persona".

Cuando le preguntaron si la relación se podía restablecer fue contundente: "Si soy amigo y te miento ¿podemos seguir siendo amigos?".

AFP

"Tuvimos varias conversaciones y en cada conversación afirmaba algo y después terminaba haciendo otra. No tengo ningún interés de hablar con alguien que te miente en la cara", agregó.

"Jugué de zaguero, estaba con una pubalgia porque me lo pidió el entrenador que consideraba mi amigo, me arriesgué por él. Por suerte salió bien y luego tomó la decisión de que jugaran otros compañeros y nada más", concluyó.

Cuando le preguntaron quién había sido el mejor entrenador de su carrera no pudo elegir solo a uno. Mencionó a Álvaro Gutiérrez, Gustavo Ferrín y Martín Lasarte. "Todos además de ser grandes entrenadores son grandes personas".

A mediados de 2019, Gutiérrez pidió que retornara al club, pero los dirigentes decidieron no hacerlo: "Estoy contento por la confianza que me tuvo Álvaro que fue quien planteó el tema. En un club social y deportivo hay áreas en las que hay funciones con gente trabajando y por estar dirigiendo al club las personas no se pueden poner por encima de los cargos de otras personas simplemente por lo que quieran hacer; por algo hay cargos y funciones".

Arismendi dijo que Nacional aún le debe dinero: "Me deben hasta hoy en día. Tengo deuda no documentada y tengo una deuda documentada de la que me deben una cuota que me pagan cuando el club quiere. Siempre colaboro con el club y cada vez que me fui le dejé plata".