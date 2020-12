Así bailan los robots de Boston Dynamics para despedir el año

A los robots les gusta el R&B de los sesenta. Al menos así lo han dado a entender los robots de la empresa de ingeniería y robótica estadounidense Boston Dynamics, recientemente comprada por Hyundai. Los diferentes modelos de la compañía han despedido el año a ritmo de Do You Love Me, éxito del clásico grupo afroamericano The Contours.

El videoclip lo empieza ATLAS, el robot humanoide "más dinámico del mundo". Está diseñado para superar los límites de la movilidad de todo el cuerpo gracias a un sistema de control avanzado, sus piezas ligeras y su alta potencia. Seguidamente comparte escenario con SPOT ("mancha" en inglés, cuya forma recuerda a un perro), un robot móvil que se desplaza con gran movilidad, enfocado a automatizar tareas de inspección y captura de datos de manera precisa y segura. Finalmente aparece en escena HANDLE, otro robot móvil que cuenta con largo alcance y un avanzado sistema de visión, desarrollado para descargar camiones, construir paletas y mover cajas. No se trata de la primera vez que la compañía demuestra el talento de sus robots con fines publicitarios. En octubre de 2018, Boston Dynamics grabó a SPOT bailando la canción de Bruno Mars, UpTown Funk.