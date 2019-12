Así funciona la tecnología que rejuvenece y envejece actores en la gran pantalla

El cine, además de contar grandes historias, es el arte de la ilusión. Y a medida que la tecnología se vuelve una herramienta más y más refinada, la gran pantalla también mejora sus hechizos. Uno de ellos es el arte de rejuvenecer a un actor o a una actriz y que el efecto no se note, que sea verosímil y, si se puede, que no sea un procedimiento demasiado caro.

Según reportó el diario La Vanguardia, esto es lo que logró la empresa Gradient Effects con un novedoso sistema de inteligencia artificial bautizado como shapeshifter. ¿Cómo funciona? Un sistema operativo escanea el rostro del actor y modifica algunas de sus facciones para hacerlo parecer más joven o más viejo sin necesidad de que un operador lo modele manualmente ni aplique enormes cantidades de maquillaje, como se hacía en el viejo Hollywood.

A continuación, una selección de dos películas y una serie en las que se rejuveneció a un personaje con efectos especiales y el truco salió bien.

El Irlandés - Robert De Niro

En la última película del director Martin Scorsese se reconstruye la vida de Frank Sheeran –interpretado por Robert De Niro–, un hombre que luchó en la segunda guerra mundial y luego se transformó en el sicario de uno de los sindicalistas más poderosos de Estados Unidos. La historia recorre más de 60 años en la vida del personaje y, a diferencia de otras películas con características similares, es el mismo actor el que interpreta a Sheeran en todas sus versiones.

En este caso la firma encargada de rejuvenecer a De Niro con inteligencia artificial se llama Industrial Light and Magic y su software –creado especialmente para el largometraje– es bastante costoso. Este fue uno de los motivos por los que a Scorsese le costó encontrar el financiamiento para la cinta, que terminó siendo apadrinada por Netflix con US$ 160 millones. Luego de que la película se estrenó, el director fue bastante criticando diciendo que la actuación de De Niro perdía mucho impacto por el uso de los efectos.

A las críticas, Scorsese respondió lo siguiente: "Para mí estos efectos especiales de rejuvenecimiento son la nueva forma de maquillaje". El director, en línea con este tema, también declaró: "Lo que más me preocupaba era que la gente se acostumbrara a sus caras actuales y no les gustara lo que iban a ver cuando hiciéramos los flashbacks. Cuando juntamos escenas del presente con otras del pasado, se hizo evidente que ciertos planos necesitaban más trabajo en los ojos, porque aspectos como las arrugas no acababan de concordar, así que teníamos que cambiar los ojos".

Los Gemstones - John Goodman

Según varias publicaciones internacionales, HBO fue el primer estudio en aprobar la utilización de tecnología de rejuvenecimiento en sus actores con la serie Los Gemstone. Fue el actor John Goodman quien se sometió a esta tecnología. Sin embargo, los realizadores encontraron un problema: el pelo del actor.

Para lograr una apariencia más creíble, Goodman tuvo que usar peluca, ya que, aun con la avance técnico en Hollywood, moldear cabello por cabello sigue siendo un trabajo difícil y un reto técnico bastante grande.

El tema despertó polémica dentro de la industria, ya que esta clase de efectos especiales está limitando el trabajo de maquilladores, peluqueros y hasta de los iluminadores que trabajan con las técnicas más tradicionales del cine. Además, aplicar estas máscaras digitales sobre actores ya conocidos podría generar incomodidad en los espectadores y crear el efecto contrario. Un artículo de La Vanguardia resumió la puja entre aplicar la tecnología para hacer más viejo o más joven a alguien así: "Rejuvenecer digitalmente a alguien mediante inteligencia artificial en cualquier caso plantea un enorme reto: sabemos, o sospechamos, el aspecto que alguien tenía hace unos años. Y esa es una importante barrera que debemos salvar para que la imagen sea verosímil. Es mucho más fácil envejecer digitalmente a alguien porque estamos proyectando un futuro desconocido".

Proyecto Géminis - Will Smith

Uno de los casos más sonados y recientes de aplicación de esta tecnología fue en Proyecto Géminis, una película de acción interpretada por el popular actor Will Smith y que llegó a los cines a mediados de este año. La historia sigue los pasos de Henry Brogan, un asesino a sueldo que decide retirarse porque su edad ya no le permite seguir trabajando. Pero resulta que la decisión no iba a poder ser tan definitiva ya que tiene que enfrentarse a su clon, visiblemente más joven. Aquí es donde entra a jugar la tecnología de rejuvenecimiento. Los realizadores tuvieron que recrear por completo a Smith mediante efectos visuales y fue un requisito del director que el actor no llevara maquillaje para que, cuando lo compararan con su versión digital, el impacto fuese todavía más drástico.