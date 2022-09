Ataque a Cristina Kirchner: estos fueron los movimientos de la novia del atacante en las 96 horas próximas al episodio

Desde el jueves a las 21 horas cuando a Cristina Fernández de Kirchner le apuntaron con un arma y hasta el domingo a la noche, la novia del atacante se movió por el conurbano bonaerense, apareció en la televisión con la banda “copitos de nieve”, hizo un vivo en Instagram y contactó a varias personas. Un mensaje fue inquietante.

Ese lapso es de 96 horas, y Clarín reconstruyó los movimientos Brenda Uliarte en base a fuentes de la investigación y su entorno. Ella está detenida y su novio Fernando Sabag Montiel es acusado de intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina.

Uliarte –quien también se hacía llamar Ambar– escapó de las calles Uruguay y Juncal luego de que Sabag le apuntara a Fernández de Kirchner. Se movió entre Barracas, Bernal y San Miguel.

Pese a lo que había declarado sobre que no estuvo en el lugar del hecho, la Justicia comprobó que sí, y más tarde ella lo admitiría.

Evitó volver a donde vivía con su novio –una pieza de 15 metros cuadrados– por sospechas de que la policía llegara hasta allí, como ocurrió.

Según reconstruyeron los investigadores en base a las declaraciones de testigos, vagó sin rumbo hasta que entrada la madrugada se comunicó con uno de los pocos grupos de amigos que tenía; los "copitos de nieve", con quienes vendía algodones de azúcar de colores en la calle.

Esa madrugada le envió un mensaje a quien se presume que manejaba el negocio de los copos de nieve, Nicolás Carrizo, un joven que ya declaró en la Justicia y que buscó desligarse del atentado del jueves.

Con él se mostró en una entrevista el día después del ataque.

Captura de pantalla

Brenda Uliarte posa con el arma de Fernando Sabag Montiel

El hombre la invitó a que fuera a un domicilio en el barrio porteño de Barracas que pertenecía a otro de los vendedores de copos de nieve. Al día siguiente, el viernes 2 de setiembre, Uliarte fue con él hasta otra vivienda de Bernal. Volvieron sobre la hora 13:00.

Ese viernes, Uliarte y los otros cuatro hombres que integraban la banda de los "copitos de nieve" a la que también pertenecía Sabag Montiel, decidieron salir a hablar en la televisión. Dieron una entrevista en el noticiero Telefé Noticias donde dio una versión de los hechos que luego se corroboró falsa.

“Estoy con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque nos están culpando de algo que no hicimos, dicen que somos un grupo terrorista y no tenemos nada que ver”, señaló la joven. Además, dijo que se enteró del atentado "por la televisión" y agregó que estaba "cursando" cuando sucedieron los hechos (luego la Justicia comprobaría que no estudia ninguna carrera). “No pensé que fuera capaz de hacer algo así. Me quedé perpleja”, agregó.

Cuando declaró el martes en la Justicia, Uliarte también sostuvo que desconocía lo que planeaba su pareja. Y calificó el hecho como "aberrante".

Luego se quedó junto a los “copitos de nieve” y el sábado se distanció de ellos, sin perjuicio de que siguieron en contacto mediante WhatsApp hasta el domingo, cuando Uliarte fue detenida en la estación Palermo del tren San Martín.

Según declaró uno de los amigos de Uliarte en la Justicia, el fin de semana recibieron un mensaje vía WhatsApp de una amiga en común donde les contaba que la joven decía estar orgullosa del ataque de Sabag Montiel.

Otro dato: la novia del agresor, una semana antes del ataque, había cambiado el color de su pelo porque decía que no quería que la reconozcan tras sus apariciones televisivas en Crónica TV donde habló de los planes sociales.

El sábado la joven volvió a su casa en San Miguel, una humilde vivienda que compartía con su padre y lindera a un domicilio de sus tíos y primos. Por esas horas Sabag Montiel estaba detenido y la Justicia empezaba a poner el foco en su participación en el atentado. Sin embargo, decidió seguir mostrándose. El domingo hizo un video en vivo desde su cuenta de Instagram.

Captura de pantalla

Brenda Uliarte en su vivo de Instagram

Para entonces, la Policía Federal, por orden judicial, rastreaba su celular para conocer su ubicación y lograr detenerla. Cuando salió de su vivienda, cerca de la hora 20:00, fue hasta la estación de trenes de San Miguel. Allí fue detenida por orden judicial, y ahora está siendo indagada por su presunta participación en el intento de magnicidio.

De confirmarse, irá presa, al igual que su novio.