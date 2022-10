Atentado: Justicia detiene a líderes de la ultraderechista Revolución Federal

La justicia argentina dispuso hoy las detenciones de tres integrantes de la organización Revolución Federal; un grupo de ultraderecha que fue protagonista de varias manifestaciones violentas contra la vicepresidenta Csritina Kirchner y el gobierno.

Los detenidos son su líder, Jonathan Ezequiel Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

La medida fue adoptada por el juez argentino Marcelo Matínez de Giorgi que investiga una causa parelela al atentado contra Cristina Kirchner. Esta semana la vicepresidenta fue aceptada como querellante en esta causa.

La investigación conmenzó luego de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia tras descubrirse audios de integrantes de Revolución Federal llamando a atentar contra el diputado Máximo Kirchner, hijo de Cristina y líder de La Cámpora.

"Según la actividad constatada en torno a la agrupación autodenominada Revolución Federal, era manifiesta e incluso publicitada la voluntad de perseguir y ejecutar actos de violencia en torno a integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación", dice el fallo al que accedió El Observador.

Qué dicen los audios

El último 26 de agosto, Revolución Federal realizó un encuentro por Twitter Space titulado "hay que pudrirla?", donde participaron Morel y Franco Ezequiel Castelli, otro integrante que formaba parte del Ejército y fue desafectado luego de que se conociera su participación en esa reunión virtual.

“Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...”, se escucha en una de las pruebas aportadas.

Revolución Federal

—Nuestro objetivo es que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, Le dijo Sosa, uno de los detenidos, a la revista Anfibia poco después del fallido atentado a Cristina Kirchner.

—Tuvimos un pequeño debate en torno a la palabra muertos —dice Leonardo este sábado de julio.

—¿Cuál fue el debate?

—No, bueno, que es fuerte —dice Leonardo.

—Sí, es fuerte. ¿Ustedes quieren ver a los kirchneristas muertos?

—En realidad es una expresión de deseo. A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados —dice Leonardo.