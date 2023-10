Axel Kicillof: "La libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades y la Patria no se vende"

Desde el búnker de Unión por la Patria, Axel Kicillof celebró el triunfo en primera vuelta en la Provincia de Buenos Aires: "Tuvimos un triunfo por 20 puntos, para muchos inesperado. Vamos a dejar asentado que ninguna provincia, ningún municipio se salva solo".

"Por eso la decisión de la provincia de ir en conjunto con la elección nacional tuvo que ver con empujar un proyecto político y creo que puntos centrales que están en discusión, por lo menos en la provincia de Buenos Aires quedan bastantes claros. Los derechos no dependen de la ganancia, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la Patria no se vende", agregó.

El gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires estuvo acompañado de Verónica Magario, su compañera en la fórmula. Desde el búnker de Avenida Corrientes, en el barrio porteño de Chacarita, Kicillof llamó a votar por Sergio Massa: "La campaña no terminó, la campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina. Necesitamos que aquello que dicen las urnas valga más que lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Ningún distrito se salva sólo, por eso necesitamos que el próximo presidente sea Sergio Massa. Su compromiso con las universidades, con la mejora de los salarios, con la redistribución de la riqueza, eso es lo que necesitamos. Convocamos a radicales, socialistas, cualquier agrupación y cualquier partido que esté dispuesto a defender la soberanía, la memoria, la producción y el trabajo".

A la hora de los agradecimientos, Kicillof hizo especial mención a Cristina Fernández de Kirchner: "Ustedes saben que Cristina atravesó un atentado contra su vida, la proscripción y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer ni en el rencor ni en la revancha. Vale su ejemplo para los que usan el odio y la violencia".

"En su momento recibimos una provincia que era tierra arrasada. Han pasado años difíciles, de dificultades, inesperadas, inéditas y las hemos atravesado. Lo que emociona y emocionó todo el día de hoy es ver el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la energía y la convicción que puso el pueblo de la provincia de Buenos Aires", agregó.

"Los problemas se resuelven con más Estado, no con menos Estado, con solidaridad y no con egoísmo, se resuelve tendiéndole la mano al que lo necesita. Tuvimos un triunfo por 20 puntos, para muchos inesperado. Vamos a dejar asentado que ninguna provincia, ningún municipio se salva solo. Por eso la decisión de la provincia de ir en conjunto con la elección nacional tuvo que ver con empujar un proyecto político y creo que hay puntos centrales que están en discusión, por lo menos en la provincia de Buenos Aires quedan bastantes claros. Los derechos no dependen de la ganancia, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la Patria no se vende. Esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y este voto significa dictadura nunca más", añadió Kicillof.

Por último, y ante la arenga del público, cerró con más agradecimientos: "Quiero agradecer también a las ganas que le puso nuestra militancia, los verdaderos protagonistas de la campaña de Unidos por la Patria. Esto habla de que no nos venció ni la resignación ni la antipolítica. Quiero agradecerles también a los ministros militantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, muchos están acá y otros en su territorio. A un gabinete que reconstruyó la provincia y gestionó un Estado desmantelado. Militancia, gestión y transformación de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a los compañeros, las compañeras, los que están acá arriba y a todos los trabajadores y trabajadoras del pueblo de la provincia. Quiero agradecer a los intendentes e intendentas del peronismo. Son artífices de este triunfo, están hoy contando los votos, trabajaron incansablemente para que llegáramos acá".