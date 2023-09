Baglietto y Vitale en España: “Nuestro espectáculo tiene mucho que ver con la emoción”

El dúo argentino conformado por el cantante Juan Carlos Baglietto y el pianista Lito Vitale realizará su primera gira por España que incluirá conciertos en el teatro Goya de Madrid (8 de septiembre), en la sala Repvblica de Valencia (9 de septiembre), en el Conservatorio de Música de Málaga (10 de septiembre) y en el Razzmatazz de Barcelona (15 de septiembre), previo paso por el Auditorium Nacional de Andorra (13 de septiembre).

Antes de su llegada a Europa, conversaron en exclusiva con El Observador España, dondeadelantaron detalles sobre lo que harán en estos recitales y los proyectos que tienen para el futuro, cuando regresen a su país.

- Vienen tocando en forma ininterrumpida en la Argentina hace varios años y acaban depublicar el EP Tango, ¿qué es lo que le espera al público en España?

Lito Vitale (LV): Hace un tiempito estamos haciendo una gira llamada “Nuevo show” en la Argentina, qué va a ser la base de estos conciertos en España, porque visita todos los discos que hicimos juntos. Además, vamos a incluir más canciones del repertorio tradicional de Juan porque sabemos que es imprescindible conectar con el público argentino allá. Sabemos que están esperando “Mirta de regreso” y ciertos temas. Por eso, sumaremos “Ese amigo del alma”, adaptado al cuarteto (con nuestros hijos Julián Baglietto en la batería y Jano Vitale, en el bajo), algunos tangos nuevos del EP, y otros como “Naranjo en flor”, “La última curda” y los clásicos, porque es la primera vez que tocaremos allá.

- Para Baglietto, es su primera vez tocando en España, ¿qué expectativa tiene?

Juan Carlos Baglietto (JCB): Tengo todas las expectativas y el miedo del mundo, porque siempre es más complejo enfrentarse a un público distinto, que no te ve con cierta frecuencia. Es un desafío y eso me da un poco de inquietud. Tenemos la costumbre de estar casi permanentemente de gira y la gente que viene a nuestros conciertos está como entregada a ver qué es lo que le ofrecemos. Si falta alguna canción, no se va con un sabor agridulce. Estoy muy expectante de lo que pase en el encuentro con el público español. Tengo toda la ilusión de que sea feliz como pasa en la Argentina. Hacemos un espectáculo que tiene mucho que ver con la emoción y eso es lo que, básicamente, garantizamos. Esperemos que estén receptivos a esa propuesta: a música argentina de distintos espectros, tamizados y hecho, a partir de nuestra interpretación y con un sonido que se maximiza a partir de la participación de nuestros hijos.

- Ya había tenido la oportunidad de visitar España hace unas décadas ¿cómo la recuerda?

JCB: Tuve un solo intento hace muchos años, muy desprolijo. Me envió la discográfica en ese momento y tenía más que ver con tratar de vender discos que con poder mostrarle a la gente lo que hacía. Me la pasé haciendo notas, yendo y viniendo por distintas ciudades y no tuve la oportunidad real de pararme delante del público español, de mostrar lo que era en vivo, que es ahí donde creo me conecto realmente con la gente, independientemente del trabajo discográfico.

- Más allá de eso, tiene un vínculo con España a través de su repertorio ya que ha interpretado temas de Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat.

JCB: Sí, porque soy cultor, fanático y admirador de la canción popular y de los cantautores en la que, en muchas veces, me he sentido representado. Creo en la canción y ustedes tienen grandes cultores de las mejores de ellas en español. Me apropio de esas cosas y durante algunas épocas lo he hecho. En este momento, no estoy tocando ninguna en vivo, pero los admiro.

- Vitale ha tenido una experiencia española exitosa en los ’90. ¿Cuál es su expectativa de volver ya no con su música instrumental sino a dúo con Baglietto?

LV: Es como empezar de cero porque formo parte de una serie de músicos de los ’90 que estuvimos en la oleada de la world music, como Enya, Wim Mertens y un montón que contamos con el apoyo del periodista Ramón Trecet en España, que me hizo tan popular para la gente. Después, se apagó ese momento y no volvimos a venir. Nuestro público era en un 90% local. Casi ningún argentino se cruzó conmigo y eran giras extensas, en teatros grandes.Fue algo medio mágico lo que sucedió. Calculo que cuando suene “Ese amigo del alma”, algún colgado que haya ido en esos años se va a emocionar. Quizás toque “Recuerdos”, que era otro tema de punta de aquellos tiempos. Por eso, es como arrancar de nuevo con Juan, poniendo toda la energía en nuestro proyecto, que es fundamental para los dos hace muchos años. La fuerza está en comenzar una campaña aquí, que deseamos desde hace mucho tiempo, y que, por suerte, se nos dio ahora. Ojalá sea la primera de varias giras.

- Sus conciertos se caracterizan también por lo escénico ¿Con qué puesta van a venir?

JCB: Pretendemos mostrar lo que somos en el sentido más amplio de la palabra. Defendemos a rajatabla lo que hacemos, nuestro producto, y que está hecho de una manera y en determinadas condiciones. Eso, en alguna medida, nos ha restringido la posibilidad de llegar fácilmente a otros lugares. Ahora, encontramos un productor aventurero que lo entiende también. Pretendemos montar un espectáculo que tenga las mismas características que los de la Argentina, porque es una parte importante de la emoción y de la comunicación, de tratar de llegar lo más profundo posible al corazón de la gente. Si uno no aprovecha los recursos que te da el escenario, está desperdiciando la posibilidad de comunicarte.

- ¿Cómo eligen el listado de canciones para no aburrirse de tocarlas tantas veces?

LV: Tenemos un equilibrio en el cual planteamos una lista y le damos forma. Este concierto tiene una especie de dinámica que nos gusta mucho, con momentos emotivos, más tranquilos, tangueros, rockeros, rosarinos, instrumentales. Están todos los ingredientes ahí puestos y nos gusta lo que sucede. Con algunas canciones, las letras ya no tienen sentido en los conciertos nuevos y las sacamos, las vamos reemplazando y armamos algo que nos guste, que nos sorprenda a nosotros también. Hay algunas que las tocamos y que son muy difícil de remplazar como “El témpano”, “Nada”, “Dios y el diablo en el taller”. Otras retornan cada tanto. Tenemos ganas de volver a incorporar unas que hace rato no hacemos.

JCB: Sabemos cuáles son nuestras fortalezas, algunas canciones que nos acompañan desde siempre y están ahí puestas. No nos bancamos las esperas eternas entre temas, porque eso conspira contra la dinámica de lo que de lo que queremos transmitir. Los conciertos no tienen que ser eternos. Podríamos estar tocando tres horas, pero ni al público ni a nosotros nos termina gustando que así sea. Ojalá la gente nos acompañe y vibre a la misma frecuencia con la que lo hacemos nosotros.

- Acaban de publicar el EP Tango, ¿qué proyectos tienen en mente?

LV: Estamos planeando para el año próximo un proyecto más rockero, con música con la que nunca nos metimos demasiado, con el agregado de intentar hacerlo con bandas sinfónicas, como una orquesta, pero sin cuerdas.

JCB: Tiene que ver con que nuestra historia, con los momentos de nuestros comienzos. No venimos del tango y nos acercamos a él desde un lugar que no es el de tangueros, de la misma manera que con el folklore, desde otra visión. Crecimos, también, con la música que se escuchaba en nuestras casas y, luego, cuando elegimos, lo hicimos por el rock. Queremos mostrar en el nuevo proyecto también lo que somos. No es que no seamos esto que vamos a tocar ahora, sino que también somos eso, que es de dónde venimos.

EO: - ¿Va a ser con temas nuevos o con clásicos del rock argentino?

LV: Juan había hecho un disco de rock llamado “Acné” (1986) que tenía temas clásicos del rock nacional. Este va a tener canciones como “Bubulina”, que son recontra clásicos. Lo vamos a hacer el año que viene y en los conciertos en España incluiremos alguno en el segundo o tercer bis como un adelanto.