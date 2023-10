Bailando 2023: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Hay romance confirmado”

Luego de que Marcelo Tinelli asegurara sentirse impactado con la belleza de Milett Figueroa, la participante que debutó en Bailando 2023 junto a Martín Salwe, la parejita habría comenzado una nueva historia de amor.

Así lo aseguró Mercedes Ninci en Radio Mitre: “Marcelo Tinelli está de luna de miel en Punta del Este con Milett Figueroa. Están en su casa”, lanzó la periodista, dejando en claro que el vínculo entre el conductor y la figura del certamen de baile habría avanzado un paso más.

“Él viajo en un vuelo privado por su lado. Y ella, viajó en un vuelo regular. Pero no viajó a Punta del Este, viajó a Montevideo y de ahí la fueron a buscar en auto. Ella está parando en la casa de Marcelo”, agregó. Y cerró, muy segura de sus palabras: “¡Hay romance confirmado!”.

En medio de la felicidad que siente mientras ultimaba detalles para regresar con Bailando 2023 por la pantalla de América, Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló del amor en una nota que le dio a la revista Gente y que reprodujo LAM.

“Estuve muchos años en pareja, y me encanta. Yo reconozco que soy una persona que le gusta estar en pareja, pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así”, comenzó diciendo el conductor.

“No estoy solo porque estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más. Cuando estoy solo físicamente, me siento acompañado por la luna, por mirar cómo salen los aviones de aeroparque, tomando un trago o una gaseosa que me preparé”, agregó.

En cuanto a cómo cambió su vida con la soltería, remarcó: “Le doy tiempo a otras cosas que, por ahí, en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí. Sería una frase idiot… decir que estoy en pareja conmigo mismo, pero creo que hoy me priorizo yo antes que un vínculo”.

“Por ahí, el día de mañana me enamoro perdidamente y podría estar, no digo que no. Pero hoy es un momento en el que me siento bien estando así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien. No tengo la necesidad de cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo y las acepto tal cual son”, continuó.