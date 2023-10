Bailando 2023: se reconciliaron entre Coti Romero y Coki Ramírez

Hace varias semanas que tanto Coki Ramírez y Coti Romero vienen tirándose dardos en público. Cuando a Coki la consultaron por la pelea, aseguró: “Me da pena que gente tan joven esté tán enojada. Te dan un laburo divino, tenes un montón de gente profesional alrededor tuyo… Yo hablo por mi y ella, en lugar de averiguar, copiarse de otra gente que está hace años está como ahí, disparando y me da pena porque es una chica joven. Pero no la conozco y no me puedo poner a la altura de una chica tan joven”.

Ahora, en una nueva edición del Bailando 2023, Coti le respondió: "Quiero decir una cosita, en realidad son tres. Me caés súper bien, cuando te veo digo: '¡Qué hermosa mujer!'. Nos cruzamos en El Debate del Bailando, te dije: 'Hola' y me respondiste con ganas". "Escuché la otra vez en El Debate... que dijiste: 'A los chicos de ahora, si se les cierra TikTok no tienen otra cosa que hacer. Y perdón, pero yo estaba estudiando antes de entrar a Gran Hermano y cuando termine esto, si Dios quiere, voy a seguir estudiando. Y no hay que desmerecer el trabajo de la gente que crea contenido, porque realmente es muy agotador, no es cualquier cosa", agregó Coti. "Lo otro que te escuché decir es que cuando se apagan las cámaras, yo me estoy ganando enemigos. Y no es así. No le podés caer bien a todo el mundo, obviamente que hay gente a la que le voy a caer mal. La vida es así", añadió a lo que Coki le respondió: "Bueno, pero fuiste vos, reina, la que primero me bardeó diciendo que soy falsa y yo saludo a todos". Coti le reclamó a Coki que se muestra demasiado cerca de Marcelo Tinelli: "No entendí. ¿Refregarme con quién? Ay, ya tuvo su minuto y es mi previa... Me refriego con él porque es divertido y si a alguien no le gusta, que cambie de canal", le respondió. Sin embargo, y pese a este cruce, una vez que Coki terminó su presentación en la pista fue a la cabina del stream, se encontró con Coti y se reconciliaron con un gran abrazo: "Está todo bien, no me gusta la agresividad".