Balance positivo para Lote 21: colocó el 95% del ganado en su 154° remate

Con una demanda que demostró un claro interés por la oferta, y en un mercado selectivo por ciertas categorías, Lote 21 realizó su 154° remate vendiendo un gran procentaje de lo ofertado, el 95%.

En total, fueron 5.000 vacunos certificados. Las ventas se realizaron el miércoles 1° de julio con cada rematador trabajando desde su oficina, respetando las recomendaciones sanitarias.

Diego De María, presidente de Lote 21, que se quedaron muy conformes con los resultados. En diálogo con El Observador, el rematador sostuvo que el balance "es muy positivo”.

“Esperábamos un segundo semestre del año diferente al primero, con una oferta reducida y una mayor demanda por ganado”, señaló.

Por otro lado, el director de De María Agronegocios indicó que, a pesar de la poca oferta que se viene maniestando en los últimos días, influido también por el factor climático, los operadores vieron “un remate con más agilidad y valores superiores a los de los últimos meses”.

También informó que los valores oscilaron de 4% a 7% más frente al remate pasado.

Finalmente, señaló que la exportación en pie no operó en esta subasta, pero que los acopaidores sí estuvieron activos.

Un éxito de principio a fin

Juan Andrés Dutra, integrante de Lote 21, comentó a El Observador que fue “un muy buen remate” que dejó gratamente sorprendido a todo el equipo, tanto por el alto porcentaje de ventas (de 95%) como por los precios alcanzados, en casi todas las categorías.

“La única categoría que presentó alguna dificultad fueron los novilllos de más de dos años, el resto se vendió de forma muy dinámica y con bastante puja en la gran mayoría de los lotes”, dijo.

Por otro lado, el director de Dutra Hermanos sostuvo que categorías que tradicionalmente son complicadas de vender en esta época del año, como por ejemplo los terneros muy livianos y los ganados de sobreaño en plena muda de dientes, “anduvieron muy bien y se colocaron en su totalidad”.

En tanto, indicó que la vaca de invernada fue otra categoría destacada, dado que se colocó el 100%, pero también por los precios y la puja que hubo.

“Existía bastante incertidumbre antes de empezar a rematar, porque los campos en muchos lados no están bien, prácticamente no hubo otoño y no hay pasto y, además, después de varios días de temporales, pero sin embargo fue un éxito de principio a fin”, concluyó.

El 155° remate será el miércoles 5 de agosto. Para participar hay tiempo hasta el miércoles 22 de julio. Como en todos los remates que realiza mensualmente este consorcio, el apoyo financiero será del Scotiabank.

Por más detalles de los remates de Lote 21 hay que ingresar en lote21.com.uy.

Agroaporte 21 entregó su donación al Fondo Coronavirus

El pasado lunes, 29 de julio, una delegación de Lote 21 entregó a las autoridades la recaudación del denominado Agroaporte 21, una plataforma encargada de canalizar las donaciones del consorcio y los productores para colaborar con el Fondo Coronavirus.

El presidente Diego De María y el directivo Federico Rodríguez fueron recibidos en Torre Ejecutiva por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado ; y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, para hacer entrega del cheque que recaudó US$ 25.822.

Esto fue posible gracias a la colaboración y compromiso de los diferentes compradores, vendedores, empresas y todo el equipo de Lote 21 que encontró en los negocios un buen ámbito para sumar la solidaridad del agro.