Barrera le respondió al Puma: "Caer en viejas prácticas genera presión indebida"

Peñarol presentó esta tarde el proyecto de su nueva ciudad deportiva y en medio de la conferencia de presentación, el presidente Jorge Barrera respondió declaraciones formuladas por su par de Nacional, José Luis Rodríguez en la mañana.

¿Qué dijo el Puma? En nota con 100% Deportes que se emite por Sport 890 y consultado sobre si está preocupado por los arbitrajes de cara a la definición del torneo dijo: "El cuadro que va primero siempre juega contra 10, tendremos que crear un hashtag". Si bien no se explayó más allá de esa frase, con lo de "hashtag" se refirió a una campaña en redes sociales que hicieron hinchas de Peñarol en la temporada 2014-2015 en la cual a Nacional le cometieron varios penales.

"No lo escuché porque estaba dando clases de derecho penal. Ese cuadro que va primero se llama Peñarol y es del único que me preocupa, por el que trabajo y hablo. Me llama muchísimo la atención porque José Luis Rodríguez, con el cual tengo una excelente relación, estuvimos ayer en un evento y luego charlamos por espacio de tres horas y que hoy al mediodía, antes de venir, también hablamos por teléfono por agenda que tenemos de temas en común y nunca me mencionó que era un tema que le podía preocupar", dijo Barrera en la conferencia de prensa que siguió a la presentación aurinegra realizada en el Palacio Peñarol.

Lea también el proyecto común de Peñarol y Nacional por la Superliga.

"Son reiteradas las declaraciones en torno a este tema y cuando se exige con razón mayor transparencia, cristalinidad y profesionalismo, en un momento tan especial para el fútbol uruguayo, caer en viejas prácticas genera presión indebida, lo único que genera es descrédito y descarto que eso vaya a pasar. No creo que esa sea la función de un presidente. Estamos atentos a lo que acontece, pero en lo institucional debemos pensar en grande tanto en lo arbitral como en lo deportivo", agregó.