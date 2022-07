Bavastro: el remate de Casa de Galicia "fue una gran responsabilidad”

La liquidación de la mutualista Casa de Galicia, fundada hace más de un siglo por inmigrantes gallegos, y el posterior remate de las instalaciones ha captado la atención del ámbito de los rematadores. La tarea de vender al mejor postor recayó en la firma Bavastro e Hijos.

“Tuvimos el remate más importante de la década, si hablamos de precio. Primero que nada fue una gran responsabilidad para la empresa y también una satisfacción que nos hayan elegido para la subasta. Además, está siendo una liquidación que por ahora ha salido muy bien”, comentó Héctor “Pepe” Bavastro. “Todo se ha desarrollado muy normal. Hubo dos oferentes importantes de plaza; hubo puja”, resaltó el rematador. “Nadie puede decir nada” por la claridad del proceso.

De ese modo, la mutualista Círculo Católico se quedó con la infraestructura de Casa de Galicia en el remate que se realizó a principio de junio. Luego de una fuerte puja con Cudam y Universal (que se presentaron en conjunto), la oferta de Círculo Católico, que se quedó con la mayoría de los socios del prestador cerrado, fue de US$ 15,3 millones. El precio base era de US$ 12.750.000.

Después de una subasta de estas, “todo te va a parecer chico”, aseguró Bavastro. “Superar una cifra de US$ 15 millones solo lo podría hacer un buen campo de tres mil hectáreas. Si llegás. Otra cosa no creo”, agregó. “La solución fue rápida y se tomaron las decisiones que se había que tomar. Más si está la salud de por medio”, reflexionó.

Luego, también en junio se remataron cinco policlínicas de Casa de Galicia y cuatro de ellas se adquirieron por más del doble del precio base determinado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). No tuvo interesados la policlínica por calle Colonia y se volverá a rematar en setiembre junto a otras tres restantes.

La mutualista Casmu adquirió por US$ 180 mil la ubicada en el Cerro; Cosem fue el mejor postor por la de Lagomar al pagar US$ 500 mil; a su vez, empresarios privados compraron por US$ 1.700.000 la policlínica de Carrasco ubicada en avenida Italia y la del Centro en 18 de Julio y Barrios Amorín.

“La policlínica de calle Colonia va a salir de nuevo, con una base más baja”, dijo Bavastro. La base para ese centro había sido de US$ 1.290.000. Esta, y las otras tres, se pondrán a remate en setiembre próximo: un centro de atención queda ubicado por Centenario y Larrañaga, otro por 8 de Octubre y el restante en Las Piedras.

Presencial y online

Mientras tanto en Bavastro e Hijos, continúan los remates presenciales y remotos. “Han estado muy buenos. Con buenos precios para los inmuebles”, mencionó Héctor Bavastro. “Estamos más que conformes, venimos trabajando bien, tanto en los remates presenciales como online. Ha sido un medio año muy bueno”, destacó.

“Hay cada vez más convocatorias online y la página funciona muy bien. Manejamos rubros de todo tipo y así es más fácil para que la gente encuentre lo que quiere: tenemos gastronomía, alhajas, coleccionables, libros, adornos, muebles. Al público le gusta. Esto ha estado muy bien”, prosiguió el martillero.

En remates judiciales de inmuebles tienen en agenda una serie de propuestas interesantes, en Solymar, Lagomar y el Pinar. En tanto, este martes 19 se rematará la última parte de liquidación de una tienda Reebok, con un total de 180 lotes, en el que habrá championes, indumentarias, entre otros artículos.