Bayern Múnich sancionó a Ribery por insultos en Twitter

Bayern Múnich sancionará con una multa al delantero francés Franck Ribery por insultar a través de su cuenta de Twitter tras la polémica generada por un vídeo en el que aparece en Dubai en un restaurante ante un bistec cubierto con láminas de oro.



"Para 2019, pongamos los puntos sobre las íes", comenzaba Ribéry en su tuit, y seguía: "Comencemos por los envidiosos, los rabiosos, nacidos seguramente de un condón agujereado. F··· a vuestras madres, a vuestras abuelas y también a vuestro árbol genealógico".



El director deportivo de Bayern, Hasan Salihamidzic, anunció este domingo desde Doha, donde el club se encuentra entrenando, que Ribery será sancionado por sus insultos, informa el club de la Bundesliga en su página oficial.



"Utilizó palabras que no podemos aceptar como Bayern Múnich y que Franck, como ejemplo, como jugador del Bayern, no debe utilizar nunca. Ayer hablé largamente con Franck y le comuniqué que será sancionado con una multa elevada. Aceptó esta sanción", declaró.



Al mismo tiempo defendió al jugador y recordó que Ribéry había sido invitado durante sus vacaciones en Dubai a un bistec en un restaurante y que el vídeo forma parte de la promoción del local.



No obstante, después se afirmó erróneamente que Ribéry había pagado 1.200 euros por el bistec, tras lo cual fue insultado en las redes sociales "de la peor de las maneras", y no sólo él, sino también "su esposa, en avanzado estado de gestación, su hijo y su mamá!", que estaba en el hospital por una operación, recordó Salihamidzic.



"Entonces Franck quiso proteger a su familia, se defendió, defendió a su familia, y tiene todo el derecho a ello, y aquí también defiendo al jugador", dijo, aunque lamentó que se le fuera "totalmente de la mano" al utilizar ese tipo de vocabulario.



A mediados de noviembre pasado, Ribéry protagonizó otra polémica al abofetear al periodista Patrick Guillou después de que éste hubiera hecho responsable al jugador de dos de los tres goles encajados por el Bayern contra el Borussia Dortmund en un partido que terminó con la derrota de su equipo por 3-2.

EFE