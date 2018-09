BCU compró US$ 7,9 millones y mantuvo el dólar arriba de $ 32,3

Tras el impulso mostrado en los últimos días, el dólar retrocedió el viernes y en dos días perdió 1,31% hasta negociarse a $ 32,388 en el promedio mayorista. De esa forma la divisa terminó la semana con un aumento de apenas 0,17%.

A diferencia de lo sucedido a comienzo de semana en donde el Banco Central (BCU) había vendido casi US$ 500 millones para frenar la suba, el viernes la intervención fue en sentido contrario y la autoridad monetaria compró US$ 7,9 millones para sostener el dólar arriba de los $ 32,3. Así envió una señal al mercado de que está cómodo con esos valores.

Una acción que tomó el miércoles de tarde el BCU -de recomprar el equivalente a unos US$ 900 millones en pesos de letras de regulación monetaria (LRM) en circulación con vencimiento hasta diciembre- puso paños frío al mercado.

A esa medida del BCU, hay que sumarle cierta estabilidad en la plaza cambiaria de la vecina orilla, que en los últimos días logró frenar la corrida cambiaria mientras negocia un paquete de asistencia financiera en Washington con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la pizarra al público del Banco República (Brou) el dólar se negoció a $ 31,80 para la compra y $ 33,20 para la venta, valores similares a los del jueves.

En Argentina el dólar se aleja del techo de los 42 pesos argentinos. Por tercera rueda consecutiva el billete verde terminó en baja y algunos hablan de una 'paz cambiaria' prendida con alfileres. El dólar minorista terminó la rueda con una baja de 40 centavos, con lo que cerró a 37,60 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar al perforar los 37 y perder 36 centavos, lo que le permitió terminar en los 36,99 pesos. De esta forma, el billete acumuló un alza de 14 centavos en la semana que finaliza.

El presidente de Banco Central (BCRA), Luis Caputo, defendió la estrategia adoptada por la autoridad monetaria en los últimos meses para contener el tipo de cambio. "Están los que dicen que hay que plantarse en precio determinado y no moverse de ahí, y están los otros -más fundamentalistas- que dicen que tiene que flotar y encontrar el equilibrio donde sea", sostuvo.

Y añadió: "Yo no adhiero a ninguna de las dos. No están dadas (las condiciones) para que el Banco Central se plante en un determinado precio, no corresponde. Tenemos justamente un tipo de cambio flotante que nos permite absorber shocks y no tendría ningún sentido con este nivel de inflación hacer eso".

Por su parte, en Brasil el real subió un 2,17 % frente a la divisa estadounidense, a 4.0559 unidades por dólar la venta.

(Con información de El Cronista)