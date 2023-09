Belén Esteban y su avatar en un plan de ahorro de energía: "No sabía ni lo que era la inteligencia artificial"

Belén Esteban, la princesa del pueblo es ahora la figura de la nueva energética, CreaEnergia.

La compañía, lanzó la tarifa Belén Esteban, inspirados en su "genuidad y transparencia” que, según dicen, son las características de la nueva tarifa.

Según explicó Emili Rousaud el consejero delegado de CreaEnergia: "Teníamos el avatar y habíamos desarrollado una tecnología absolutamente nueva. Pensamos, ¿quién puede transmitir esa idea de una tarifa de luz sin trampa ni cartón? Nadie mejor que Belén, una persona que siempre dice lo que piensa. Uno puede estar de acuerdo o no con ella, pero sabes que lo que dice lo siente de verdad"

Perteneciente al grupo Factor Energía, CreaEnergia, busca así generar una propuesta basada en tres conceptos: transparencia, digitalización y sostenibilidad.

Así, desarrolló un sistema capaz de reconocer y responder preguntas de los clientes, aunque la gran sorpresa, es que lo hace con la voz y la autenticidad de la celebrity. "Cuando me llamaron para este proyecto flipé un poco porque no sabía ni lo que era la inteligencia artificial", contó, entre risas, Belén Esteban en la presentación de la nueva tarifa con su nombre.

Para esta propuesta, CreaEnergia utiliza inteligencia artificial generativa, así, quienes llamen a la empresa, podrán hacer sus consultas al “avatar” de Belén y la respuesta llegará no solo con la voz de la “princesa del pueblo”, sino con su carismático modo de hablar: "está entrenado para que pueda reproducir al máximo una personalidad tan avasalladora como la de Belén", añadió Rousaud.

La popular colaboradora aseguró que quien llamará insistentemente a CreaEnergia será su madre porque: "No va a parar de llamar al teléfono para hablar conmigo. Le voy a dar este número porque me llama diez veces al día. Esto de la tecnología siempre me ha costado y ha sido una experiencia maravillosa", bromeó.

En la presentación, Belén tuvo que hablar con su “yo virtual”, demostrando con esta llamada el sentido de la campaña y animando a todos a sumarse: "Yo, mi madre y toda mi familia nos vamos a cambiar hoy mismo a CreaEnergia. Transparente como yo. Vente a CreaEnergia y súmate al ahorro energético responsable".

Ya al final contó, entre risas, que: "La idea me encantó y dije que sí. Cuando me dijeron que ya estaba el teléfono de atención operativo llamó mi marido y aluciné. Estaba hablando conmigo y yo estaba callada al lado. Era yo. Es totalmente mi voz", y agregó: "Preparaos para las contestaciones, que vosotros sois capaces de preguntarme si estoy en crisis o no. Que no estoy, que quede claro”, una amenaza bien a su estilo que provocó las carcajadas de todos.