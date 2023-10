Belén Francese vs. Andrea Rincón: "Es una conventillera"

Durante la grabación de PH, Podemos Hablar, se vivió una tensa discusión entre Andrea Rincón y Belén Francese. Las dos actrices se pelearon después de una insólita situación durante la grabación del programa que conduce Andy Kusnetzoff.

Todo comenzó cuando Francese recordó un encuentro años atrás, en una fiesta que organizó Moria Casán. Francese aseguró que Rincón se le acercó con ganas de besarla, lo que originó el cruce de versiones y la discusión.

“Moria hizo una fiesta en la casa, fue desopilante, terminó hasta muy tarde, no dormimos”, aseguró Francese. Rincón asintió y Francese continuó: “Era ya de día prácticamente y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos y la pasamos muy bien. Yo estaba triste porque me estaba separando de un novio entonces yo flasheé una situación...”

“¿Entre yo y vos?”, preguntó Rincón a lo que Francese respondió: “Sí, pero por ahí era porque me querías contener y era buena onda...”.

La intervención de Kusnetzoff no hizo más que tensar más el ambiente: “Vos no te diste cuenta de que ella tenía onda con vos”. Ese fue el momento en el que Rincón cambió el tono de voz y la situación se puso más incómoda.

“Perdón, yo te lo quiero decir, pero esto que hiciste recién a mi no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así. Querer decir que yo me insinué, no fue”, aseguró Rincón.

“Para mi si fue así”, insistió Francese. “Sabés que no fue así, había más gente. Lo estás inventando para generar que mañana salir en los medios”, levantó la voz Rincón.

“Eso no se hace, lo que vos estás haciendo no se hace. Y yo no me lo merezco. porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas, porque yo te estoy diciendo que no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. No tengo por qué ir mañana y que en todos lados digan que yo quise seducirte, porque es mentira lo que estás diciendo”, cerró Rincón, visiblemente nerviosa.

El fragmento se filtró en Intrusos. PH se emite recién este sábado y habrá que ver cuánto de esta situación llega al corte final. Finalmente, el periodista Guido Záffora leyó un mensaje de Belén Francese: “Para mi es una mina conventillera, fabulera, que se creyó algo que no es. Se lo hicieron creer, pobre. Divaga cool, de pueblo, rea, hablando para el tujes, que no se olvide de dónde salió. Dijo que yo era Sócrates y por favor... de sus berretadas. Trabajo en teatro y en televisión y por mi misma, no colgándome de la familia Ortega”.