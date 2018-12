Bengoechea recibió agravios en una conferencia de prensa

Pablo Bengoechea no vivió un buen momento en la última conferencia de prensa que brindó en Arequipa luego de haber eliminado al conjunto local, Melgar, con su equipo, Alianza Lima en tanda de penales.

El encuentro de vuelta había terminado 2-2 y obligó a definir desde el punto del penal. No obstante, cuando Melgar le ganaba 2-1, hubo un gol de Christopher Gonzáles para los locales que no fue convalidado por el árbitro porque picó adentro pero, como ocurre a veces, fue una jugada muy rápida que no le dio para verla en el momento. Al no existir VAR, el encuentro siguió de esa manera hasta que faltando 10 minutos, Alianza Lima empató y luego llegó a la victoria en la definición antedicha.

El tema llegó hasta la mismísima conferencia de prensa. Luego de que Bengoechea hablara durante algunos minutos acerca de cómo fue el encuentro, un aficionado de Melgar comenzó a los gritos desde el fondo de la sala echándole en cara que el árbitro no había pitado el gol. "Yo no tengo la culpa, señor", le dijo el técnico uruguayo y al ver que todo se iba de las manos, decidió levantar la conferencia.