Bergessio llegó sin pretemporada pero con un antecedente que ilusiona a los bolsos

Sin tiempo que perder, Gonzalo Bergessio llegó este domingo a Montevideo y este lunes, tras superar las pruebas físicas, comenzó a entrenar en Los Céspedes bajo las órdenes del nuevo entrenador tricolor, Eduardo Domínguez.

El pasado viernes el presidente albo José Decurnex anunció que se había llegado a un acuerdo de renovación con “Lavandina”, luego de que parecía que el delantero iba a cambiar de equipo.

El argentino fue el único jugador de los 14 que culminaron su contrato el 31 de diciembre de 2018, por el que la nueva directiva tricolor intentó la renovación y casi un mes después hubo acuerdo.

“Suplantar 20 goles no iba a ser sencillo cuando en un momento parecía que se alejaba. El presidente confiaba y me dijo que me quedara tranquilo. Todos entendíamos que Gonzalo fue muy importante el año pasado”, dijo Dompínguez este lunes al hablar sobre el goleador albo en la pasada temporada.

¿Estará para el clásico?

Tras el regreso de Bergessio, la interrogante es si estará a la orden para el clásico de la Supercopa que se jugará el próximo domingo.

“Con Bergessio hablamos por teléfono, estamos contentos, él está entusiasmado. Es un profesional que se toma muy bien su trabajo y obviamente ha entrenado pero solo necesita estar en contacto con la pelota, encontrarse con sus compañeros, saber la idea que queremos de equipo, no va a ser fácil el acople pero así como le toca a él le está tocando a los demás”, dijo Domínguez al respecto.

El jugador disputó su último partido oficial el 11 de noviembre pasado por las finales del Uruguayo, justamente ante Peñarol. Luego, continuó con los entrenamientos que realizó Nacional antes de darle vacaciones a su plantel tras la primera semana de diciembre.

El domingo, cuando se juegue el clásico, el argentino llegará a un mes y tres semanas sin fútbol. Durante ese período entrenó en forma individual. Pero Bergessio tiene un antecedente a su favor: cuando llegó a Nacional el año pasado. El 25 de enero desembarcó en Montevideo y a los pocos días, el 31, tuvo su debut ante Chapecoense en Brasil por las fases previas de la Libertadores, ingresando en el minuto 71’ y siendo partícipe de la jugada para el gol del triunfo albo.

Luego, llegarían sus goles, el 3 de febrero, en su primer partido por el Uruguayo, ante Torque en el Centenario, donde marcó dos tantos.