Bergessio: “Tiramos todos para el mismo lado, poniendo el pecho”

El plantel de Nacional llegó este jueves a la hora 19 a Montevideo desde Venezuela, donde el miércoles le ganó 1-0 a Zamora por la Copa Libertadores, el primer triunfo en el ciclo del técnico Eduardo Domínguez. El foco ahora está en el partido de este sábado a la hora 19 en el Parque Central frente a Boston River por la cuarta fecha del Apertura 2019, el verdadero objetivo del equipo según dijo el entrenador.

El triunfo en Venezuela sirve para descomprimir un ambiente tenso después de perder siete puntos en las primeras tres fechas del torneo local.

El delantero argentino Gonzalo Bergessio, autor del tanto ante Zamora dijo que el triunfo fue “importantísimo para empezar a ganar, para agarrar confianza; el sábado hay otra final y debemos empezar a sumar de a tres. Había que ganar, empezamos mal el torneo, Nacional siempre tiene la obligación de ganar, ahora hay que seguir demostrando partido a partido”.

También se refirió a una charla que tuvieron entre los jugadores antes de jugar en Venezuela, después de la racha negativa: “Fue importante, son cosas que quedan entre nosotros, pero siempre suma hablar y dar cada uno su parecer. Estamos tirando para el mismo lado y poniendo el pecho”.

Admitió que ya está bien físicamente, con ritmo de fútbol y espera “poder ser útil para lo que viene. Me sentí bien, hacía mucha calor, en estos meses con el profe trabajé bien, estoy adaptado ya a los trabajos”.

Bergessio, goleador de la temporada pasada, debutó como titular y convirtió su primer tanto en la actual: “Siempre es bueno para el delantero hacer goles, y me sirve para agarrar más fuerza para seguir trabajando más”.

El sábado Nacional enfrenta a Boston River y no puede perder: “Ahora no hay margen de error, quedamos muy lejos de los tres punteros. Hay poco tiempo porque el partido está a la vuelta de la esquina y hay que prepararlo”.

Sobre la influencia que tienen los jugadores mayores en el plantel, Bergessio expresó: “A los chicos les decimos que jueguen tranquilos y que disfruten, los que tenemos más responsabilidades somos los más grandes. Santi (Rodríguez) tiene un futuro muy grande, también Felipe Carballo, jugadores interesantes y tienen que seguir creciendo y estar con los pies en la tierra y seguramente van a tener un futuro lindo”.

Joaquín Arzura también habló al llegar: “Siempre tenemos la obligación de ganar y por suerte lo conseguimos. Un triunfo que sirve para la confianza, para reforzar el trabajo y ver que tan mal no lo estamos haciendo como parece”, expresó el volante.

Agregó que “jugar bien es saber cómo ganar un partido, jugar lindo es otra cosa y lo importante es la efectividad, no lo vistoso”. Arzura indicó que tenían claro lo que tenían que hacer en la cancha y “el equipo trabajó mucho, la cancha no estaba fácil, estaba pesada. Tuvimos concentración y que no nos cabeceen en la pelota parada, que son detalles importantes”.

El jugador relativizó la falta de eficacia en el segundo tiempo, donde Nacional falló varias oportunidades de gol: “A veces la pelota pega en el palo y es cuestión de centímetros y no sé si falta de eficacia”. También habló sobre la idea futbolística que les propone el entrenador: “No es que falte entendimiento, sino que es difícil plasmar las ideas tan rápidamente; la idea la tenemos clara, lo que falta es que los intérpretes las llevemos a cabo”.