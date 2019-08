Cabildo Abierto se defiende por dirigente skinhead: antes militó en el FA

Luego de la divulgación por parte de El Observador de que un convencional de Cabildo Abierto estuvo en su pasado vinculado a un grupo skinhead catalogado como neonazi por el Ministerio del Interior, desde el partido liderado por Guido Manini Ríos informaron a través de sus redes sociales que ese militante, Germán Dorrego, integró una lista del Frente Amplio en las elecciones internas de 2014.

Hasta hace algunos años el dirigente de 30 años era un skinhead (cabeza rapada) e integraba una agrupación que rendía culto y buscaba propagar la ideología nazi en Uruguay, según información del Ministerio del Interior que publicó El Observador el martes 20 de agosto. Dorrego ahora es integrante de la agrupación Purificación y referente de la zona oeste de Montevideo del partido que lidera el excomandante en jefe del Ejército, tal como él se presenta en redes sociales.

El candidato presidencial Manini Ríos había asegurado en rueda de prensa el pasado martes que expulsarán al convencional del partido si "se confirma" la información sobre el pasado skinhead de Dorrego publicada en este medio. Sin embargo, hasta el momento esa colectividad política no se ha expresado sobre la permanencia o no del dirigente dentro del partido, excepto por la información que compartió el coordinador de la campaña del partido, Rivera Elgue, a través de su cuenta de Twitter.

En 2014 Germán Dorrego integraba una lista del Frente Amplio. Ni el Observador ni las fuentes policiales lo acusaron de neonazi cuando era frenteamplista. Hoy, es uno de los miles de desencantados que prefiere Cabildo Abierto ¿Los escraches y acosos son operaciones premeditadas? https://t.co/qFUWUHI3MK pic.twitter.com/pkurpb2Mge — Cabildo Abierto - Mov.Social Artiguista (@MSArtiguista) August 24, 2019

Al momento de hacer el artículo El Observador desconocía ese dato y su pasado frenteamplista. A su vez, cuando desde este medio se habló con Dorrego para el artículo referido a su pasado skinhead, no fue consultado sobre su militancia en otros partidos. De todas formas, El Observador consideró que la información era noticiable en esta oportunidad porque Dorrego no solo participó en algún lugar de una lista sino porque es convencional del partido y referente de la zona oeste de Montevideo del novel movimiento político.

El Observador intentó hablar con Dorrego nuevamente -para confirmar su participación en filas oficialistas y consultarle por su pasado como militante político- pero no atendió las llamadas.

Elsa Capillera, presidenta de la agrupación Purificación, dijo a El Observador por su parte que prefería no dar más declaraciones sobre el tema y se limitó a decir que empezaron la actividad proselitista en mayo y "de ahí" cuentan "para adelante y nada para atrás".

A su vez, dijo no tener "ni idea" sobre qué decisión se va a tomar desde la cúpula del partido en relación a Dorrego. "Manini estuvo toda la semana en el interior, no lo he visto para nada, así que todavía no sé que es lo que vamos a resolver", expresó.