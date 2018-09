Cacique Medina habló de los atrasos salariales en Nacional

Alexander Medina, entrenador de Nacional, se refirió a los atrasos salariales que padecen los jugadores del club. Catalogó de "lamentable" lo que sucede, aduciendo que la situación “viene de hace tiempo”.

El técnico de los tricolores sorprendió en la conferencia de prensa que brindó en Los Céspedes haciendo referencia al tema salarial en el club y lo trasladó al fútbol local.

Medina venía hablando de la llegada de Pierre Webó y apuntó: “La cuestión salarial me quiero referir a eso porque históricamente en el fútbol uruguayo hemos tenido estos atrasos. Los jugadores que vinieron en junio, julio vinieron con atrasos salariales, los que vinieron en enero vinieron con atrasos salariales, y así si hago memoria para atrás, todos los jugadores que vienen a Nacional u otro equipo uruguayo vienen con atrasos. Esta muy mal esto. Los jugadores tienen derecho y obligación a cobrar mes a mes”.

Lea también lo que dijo la semana pasada Sebastián Rodríguez con respecto a las deudas de Nacional.

Medina agregó: “lamentablemente estamos sumergidos en este círculo vicioso que no lo creamos nosotros, viene de hace tiempo. Si nosotros tuviéramos que contratar jugadores y estar al día no podemos contratar a nadie. Es lamentable pero es así. Con la llegada de Pierre se evaluaron un montón de cosas, lo deportivo y también lo económico. Si era una erogación muy importante para el medio no hubiese venido”.

Consultado sobre qué influencia tenían los puntos que le descontó Peñarol en la Tabla Anual, el técnico respondió: “Ninguna, si me das a elegir prefiero aumentar la distancia con Peñarol y no achicarla. Arrancamos el Clausura a cinco puntos, hoy estamos a dos en la Anual. Cualquier cosa puede pasar. Estamos tres puntos por debajo en el Clausura y cualquier cosa puede pasar. Pero así es el fútbol, quedan cruces, partidos importantes, queda el clásico, así que queda todo por definirse”.