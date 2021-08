Cambio climático: la "alarmante" lluvia registrada por primera vez en uno de los puntos más altos de Groenlandia

Al estar ubicado a 3.216 metros de elevación, con temperaturas bajo cero (casi) todo el tiempo, la Cumbre de Groenlandia nunca tiene las condiciones atmosféricas para generar precipitaciones.

Es por ello que lo ocurrido el pasado 14 de agosto dejó asombrados a los investigadores en la estación ubicada en ese remoto punto del polo norte.

Ese día hubo lluvia "durante varias horas", según los registros del Centro de Datos Nacional sobre Nieve y Hielo de EE.UU. (NSIDC, por sus siglas en inglés).

Fue algo que nunca había ocurrido desde que hay registros.

"Y la temperatura del aire se mantuvo por encima del punto de congelación durante aproximadamente nueve horas", indica su reporte.

La elevación de temperatura crea condiciones de derretimiento de la nieve que solo se han visto anteriormente en tres años: 1995, 2012 y 2019.

Una muestra más de cómo el calentamiento global está afectando a sitios tan remotos como la Cumbre de Groenlandia, según los expertos.

"Esa no es una señal saludable para una capa de hielo", dijo Indrani Das, glaciólogo del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia, a la agencia Reuters.

"El agua sobre el hielo es mala... Hace que la capa de hielo sea más propensa a derretirse en la superficie".

Si bien en la superficie congelada de Groenlandia suele llover, nunca antes se había visto el fenómeno en la cumbre como el 14 de agosto.

En la estación de investigación de la cumbre se observaron gotas en las ventanas, lo cual causó asombro a los científicos y personal que la habitan.

Alicia Bradley, de la National Science Foundation, compartió fotos tomadas desde la estación de observación.

The science tech up at Summit did make direct observations of rain on August 14. I can give you more details! 📷: Alicia Bradley, NSF. 6am, rain observed. pic.twitter.com/hGnFvRm0yT