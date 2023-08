Camila Homs opinó sobre los jurados del Bailando 2023 ¿A quién le tiene más miedo?

Camila Homs es probablemente una de las famosas del Bailando 2023 que más expectativa genera. La modelo se mostró muy entusiasmada con su debut como bailarina del certamen.

En diálgo con Ciudad Magazine, fue consultada sobre el jurado. ¿Quién creés que va a ser el más picante? A lo que Cami contestó: "Todos tienen un poquito de picante pero, por ahí, Moria… no sé. Día a día hay gente que me va diciendo 'cuidado con esto, con lo otro'. Pero cada vez la gente me va tirando más fuerza".

Camila Homs debutará con el ritmo raeggeton. "Es fácil de perrear un poco en el boliche, pero cuando tenés que hacer una coreo decís... ¡wow! ¿Por qué elegí esto para arrancar?

Por otro lado, la ex novia de Rodrigo de Paul admitió que se siente preparada para enfrentar el desafío: "Estoy muy bien, muy contenta de estar acá".

También opinó sobre los miembros del jurado en Noche Al dente, el ciclo de de América TV conducido por Fernando Dente, cuando le preguntaron "qué miembro del jurado le da más miedito".

"Ángel De Brito para mí va a ir muy al hueso. Después, Moría, no sé porque habló medio raro de mí hace poco. No la conozco y ella tampoco me conoce a mí. No sé cuando nos crucemos... Pampita es lo máximo y Polino es neutral".