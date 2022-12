Campos en Maldonado y Paysandú, y un apartamento en el centro de Montevideo

En los próximos días, la casa de remates de Dante y Gustavo Iocco llevará adelante una serie de subastas judiciales con interesantes propuestas: fracciones de campo en los departamentos de Maldonado y Paysandú, y un inmueble céntrico en la capital.

En primer lugar, el jueves 8, desde las 14.30 horas en Rincón 408, se rematará –sin base y en dólares– un terreno de 31 hectáreas sobre la ruta 109 en el paraje El León, próximo a Aiguá (a 16 kilómetros de la ruta 39), en Maldonado.

Con un frente hacia la ruta 109 de 1.526 metros, y en un entorno espectacular rodeado de cerros, cuenta con dos antiguas edificaciones.

El comprador deberá pagar, en el acto, el 30% de seña y el 3,66% en comisión e IVA. El plazo para abonar el saldo es de 20 días corridos a partir del día hábil siguiente a la notificación del auto aprobatorio del remate.

El lunes 12 –en el mismo lugar y a la misma hora–, se llamará al mejor postor por fracciones de campo en Paysandú, a 1,5 kilómetros de ruta 3 (Km 373) y a 3,5 kilómetros de la capital sanducera. La subasta de estos predios, que eran arrendados a parques solares fotovoltaicos, se dividirá en dos lotes diferentes.

El primero de ellos tendrá una base de US$ 4.500.000. Este campo tiene contratos vigentes y con excelentes rentas: US$ 2.000 por hectárea al año; los primeros 10 años con opción de renovación automática por igual plazo, hasta completar 30 años; o US$ 1.500 por hectárea al año los siguientes dos períodos de 10 años cada uno.

En tanto, el segundo lote viene con una base de US$ 1.000.000. En esta fracción, aunque lindera, no presenta en sí parques solares fotovoltaicos.

El comprador tendrá que abonar una seña de 30%, más comisión e IVA del 3,66%, todo en el acto. El plazo de escrituración es de 60 días.

Por último, el miércoles 14 (en Rincón 408 a las 11 horas), Dante y Gustavo Iocco rematan –sin base y en dólares– un apartamento en el centro capitalino, ubicado en el edificio Palacio Siri, unidad 505, en calle Canelones 1335 esquina Ejido, próximo a la Intendencia de Montevideo. Su construcción, que data de 1938-1939, tuvo como arquitecto a Francisco Vázquez Echeveste.

Apartamento en el centro de Montevideo.

El apartamento –de poco más de 117 metros cuadrados– cuenta con una pequeña recepción, living-comedor y salida a terraza-balcón que abarca el living y un dormitorio; un amplio hall de distribución, un dormitorio al frente, dos dormitorios al fondo, uno de ellos el principal; al centro, cuarto de baño completo con jacuzzi; cocina, terraza lavadero cerrada, habitación de servicio con baño; desde el dormitorio principal se accede a otra terraza-balcón también cerrada y de ella a la habitación de servicio. Tiene dos entradas: una principal y otra de servicio.

El inmueble tiene además una excelente carpintería de roble y herrajes, con pisos de pinotea, calefacción central por radiadores, agua caliente central y gas por cañería. Hay servicio de limpieza de 7 a 15 horas, portero eléctrico con cámara en entrada principal y en garage, y dos importantes depósitos de uso común, para bicicletas y leños.

El comprador deberá pagar, en el acto, una seña del 20% y la comisión e IVA de 3,66%. El plazo para el pago del saldo de precio es de 20 días corridos a partir del día hábil siguiente a la notificación del auto aprobatorio del remate.