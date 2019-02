Cumbre por Venezuela: lo que hay que saber sobre la reunión

Los representantes de los países que participarán de la cumbre por la situación en Venezuela —la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay— están llegando a la Torre Ejecutiva, donde tendrá lugar el encuentro.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que "el objetivo es facilitar la comunicación entre las partes y que se pueda facilitar lo más rápido posible".

Asimismo, dijo que la posibilidad de que haya elecciones será "uno de los temas a tratar" y que el acuerdo al que suscribieron los países que participarán es que haya mediación.

Sin embargo, una alta fuente de la cancillería uruguaya dijo a El Observador que era “prácticamente imposible” que los europeos aceptaran porque el “Mecanismo de Montevideo” no habla de plazos ni tiene como objetivo la convocatoria a elecciones, dos requisitos planteados como elementos indispensables para iniciar el camino de la paz en Venezuela. Otra fuente que también ha estado en la primera línea de las negociaciones fue más tajante y dijo que no veía posible que esta propuesta prosperara pero que “había que intentarlo”. De manera que el gobierno uruguayo puso su fe en un documento que desde el vamos cree que no será aceptado por sus socios europeos en esta cumbre.

El equipo de seguridad que está en las inmediaciones de la Plaza Independencia, tuvo que sacar a la fuerza a un venezolano opositor al régimen de Maduro que se abalanzó sobre el canciller boliviano, Diego Pary, cuando pretendía entrar al edificio donde se realizará la cumbre.

“¿Creen que puede haber diálogo? ¿Ustedes manejan las estadísticas de todos los niños que se están muriendo?”, recriminó el hombre antes de ser apartado.

La conferencia tendrá por objetivo “sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. Este esfuerzo responde al llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad", señaló un comunicado divulgado por las cancillerías de México y Uruguay.

¿Qué postura toman en Venezuela?

"Quiero saludar y celebrar la realización de la reunión en Montevideo de los gobiernos de México, Uruguay y los 14 gobiernos del Caribe. Anuncio el respaldo absoluto del gobierno de Venezuela a todos los pasos e iniciativas de facilitación de diálogo", dijo Nicolás Maduro en un mensaje emitido por Venezolana de Televisión. Además, afirmó que está preparado para dialogar "para la búsqueda de una agenda nacional".

Este domingo, Uruguay emitió una declaración junto a la Unión Europea que pedía elecciones libres en Venezuela, lo que significó un paso más en su postura ya que se había limitado a pedir diálogo entre las partes. Esta actitud "ha extrañado mucho" a la oposición venezolana.

"La voz de Uruguay en ese esfuerzo diplomático latinoamericano podría haber sido muy útil", lamentó Guaidó. Algunas de esas participaciones desperdiciadas, según relató a El País, fueron la incorporación al Grupo de Lima —conformado en agosto de 2017—; la falta de condena al "golpe de estado en el que incurrió Maduro" y a "la violación sistemática de derechos humanos"; y el desconocimiento de "la voluntad de los electores venezolanos que eligieron a la Asamblea Nacional".

En enero, el expresidente José Mujica dijo en su audición radial que "falta voluntad política para construir una alternativa por encima de los interesas inmediatos, y esa falta de voluntad termina acorralando hacia la guerra".