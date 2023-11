Carlo Ancelotti: "El equipo dio la cara y para mí es suficiente"

Carlo Ancelotti acudió a la rueda de prensa, luego del empate 0-0 entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, y destacó la actitud y el esfuerzo de sus jugadores a pesar del resultado: "Si evaluamos solo el resultado... el toque de atención. Yo no puedo evaluar solo un partido por el resultado. Yo tengo que estar triste cuando se gana y el equipo no juega bien. El equipo ha dado la cara y para mí es suficiente".

Con este resultado, el cuadro blanco se posiciona segundo en la tabla con 29 puntos, a dos del líder Girona. Ante este escenario, el italiano destacó que les afectó el marcador final pero no el rendimiento: "Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. Ha sido un partido que se merecía ganar y otros, en los que no lo hemos merecido, y lo hemos ganado. Drama no hay... hay confianza en que vamos hacer las cosas bien".

Por otro lado, mencionó que su equipo mereció la victoria: "Cuando tu ganas en el último segundo tu puedes pensar que era un empate. Si teníamos que ganar un partido, mejor ganar contra el Barcelona que contra el Rayo".

Ancelotti también habló sobre el cambio de Luka Modric, quien estaba jugando un gran partido, y el motivo de esa desición: "Para dar amplitud con la entrada de Rodrygo. Modric ha jugado un partido muy completo, pero he pensado en su cambio para meter energía. No creo que nadie haya merecido ser cambiado porque hemos hecho un buen partido. 22 tiros a portería, 0 en contra... hemos sido agresivos. A veces puede pasar que tu no seas capaz de meter goles".

En otro de los tópicos que analizó, se refirió a Jude Bellingham, quién encendió las alarmas tras una accidentada caída que lastimó su hombro: "Tiene un problema en el hombro. Estaba un poco afectado pero podía jugar. Mañana le van hacer pruebas y no creo que sea nada serio. Nos faltó un poco de acierto, estamos dolidos por el resultado, pero el partido fue bueno".

Por último, habló sobre Arda Güler, quien se recuperó de su lesión y estuvo en el banco de los suplentes, pero no disputó ningún minuto: "No era el momento porque había mucha pelea, mucho balón alto y muchos duelos. Tenemos que ir tranquilos y creo que pronto va a jugar".