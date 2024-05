Carlos Alcaraz: "Ahora sólo puedo pensar en alzar el título"

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció muchos "nervios" a la hora de cerrar la victoria contra el alemán Jan-Lennard Struff para llegar a cuartos de final en el Mutua Madrid Open, un triunfo eso sí de "gran nivel" que le hace pensar ya en "levantar el título".

"Ha habido varios altibajos, momentos buenos y malos, el 'break' arriba en el segundo set, saque para cerrar. En esos momentos que he estado arriba, él le ha dado la vuelta. La clave ha sido mantenerme positivo, fuerte, intentar no bajar los brazos en ningún momento y pelear hasta la última bola", dijo en rueda de prensa.

El vigente doble campeón en la Caja Mágica dio mérito a su rival pero celebró ganar un partido que levanta sus expectativas. "Los partidos cuesta cerrarlos, teniendo molestias o no. Esos nervios de cerrar el partido siempre van a estar ahí. Los he notado hoy y él ha puesto de su parte. Aunque he tenido alguna bola fácil para acabar el partido no lo he conseguido, pero no lo achaco a pensar en las dudas del antebrazo, simplemente a estar muy nervioso en ese momento, por eso me ha costado cerrar", afirmó.

"Ahora firmo jugar otros tres partidos más. Al principio del torneo firmaba ver cómo iban las sensaciones, ir mejorando. Ahora que he jugado tres partidos, la verdad es que las sensaciones han ido muy positivas y ahora pensamos en intentar seguir hacia delante. Con el partido que he jugado contra Struff a gran nivel, no podemos pensar en otra cosa que no sea alzar el título", añadió.

Además, el de El Palmar no se excusó en su inactividad los últimos meses para encontrar esos problemas de no sellar antes su triunfo contra el alemán, alargando su racha en Madrid. "14 victorias seguidas es un gran dato. En un lugar tan especial, voy a pertenecer a la historia del torneo junto a Rafa y es maravilloso", dijo.

Por otro lado, Alcaraz se refirió a su próximo rival, el ruso Andrey Rublev. "Rublev es un gran jugador, tiene un gran tenis. Ya he jugado muchas veces contra él, más o menos sé cómo jugarle, pero va a ser muy complicado. Tendré que aprovechar las oportunidades que vengan. El tiempo de recuperación que tenemos no es el mismo pero todo ese cansancio se olvida en la pista", explicó.

Además, el murciano fue preguntado por Rafa Nadal en varios aspectos. El primero para confirmar que tendrá "doble pantalla" por la noche para seguir el partido del balear en Madrid y el del Real Madrid en Múnich, con la "pantalla grande" para el fútbol, añadiendo que para él no sería una sorpresa que Nadal siga avanzando.

Por otro lado, Alcaraz confirmó ya la primera conversación con el de Manacor para competir en dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero sin tener claro sobre todo poder jugar un torneo antes. "Hemos hablado un poco de ello. Sería genial jugar un torneo antes de los Juegos, pero va a ser difícil. Roma y Roland Garros son muy importantes a nivel individual. Si todo va bien vamos a jugar juntos el dobles olímpico pero quedan muchas semanas", zanjó. Europa Press