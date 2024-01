Carlos Alcaraz, tras la derrota: "No sé lo qué ha pasado"

Carlos Alcaraz (2°) se presentó a la rueda de prensa luego de caer eliminado ante Alexander Zverev (6°) en los cuartos de final del Australia Open, en donde analizó su partido ante el alemán y lo que fue un flojo desempeño del murciano a lo largo del encuentro que le valió la descalificación del certamen.

"No sé lo qué ha pasado, tengo que ver el partido y hablarlo con mi equipo, con Juan Carlos y Samuel. Ellos me dirán las cosas tal y como son. Son cosas que en un futuro mejoraré. No he encontrado buenas sensaciones y no sé qué conclusiones sacar porque aún estoy en caliente. He cometido muchos errores que no venía haciendo en el comienzo de los partidos anteriores. Mi nivel de saque ha sido muy malo de porcentaje, de dirección, de velocidad, de todo. Ha sido una lástima el principio y el final de partido que he hecho. Contra jugadores de este estilo, luego es muy difícil remontar o volver. Si quiero hacer grandes cosas y ganar en los 'Grand Slam' son cosas que tengo que mejorar", señaló Alcaraz en base a sus sensaciones.

Por su parte, Carlitos reconoció el extraordinario encuentro que disputó Zverev: "Él ha jugado un gran partido y ha empezado cómo yo esperaba, agresivo con su saque. Yo he intentado mantenerme fuerte y estar ahí para coger las buenas sensaciones. Si él me hubiera dejado, me hubiese sido más fácil entrar en el partido. Al final del tercer set, he cogido un poco de sensaciones, de milagro", manifestó.

Carlos Alcaraz, más sincero que nunca.



"Zverev jugó un gran partido, pero no se que me pasó. No lo puedo explicar. No me sentí bien en la pista. El comienzo del partido fue una vergüenza. Y luego es difícil de remontar. Nadie es perfecto, tengo 20 años. Tengo que mejorar".

Con respecto a sus objetivos a corto plazo, el murciano dijo: "El saque lo he mejorado mucho, pero quiero seguir mejorando. Es lo más importante a corto plazo. Y a nivel mental, este tipo de lapsus, no puedo tener cero feeling en mis golpes. Es algo que tengo que mejorar".