Carlos Grossmüller será dirigido por Martín Rodríguez en San Lorenzo de San José

Carlos Grossmüller, de 38 años, continuará su carrera de futbolista en San Lorenzo de San José. El volante que fue dejado libre por Danubio en 2020 y a principio de este año se desvinculó de Central Español, ya entrenó con sus nuevos compañeros con miras al campeonato de OFI que arrancará a fines de agosto.

El técnico del equipo maragato es Martín Rodríguez, futbolista que surgió en ese club y que luego brilló en Peñarol entre 1991 y 1996. Luego de un extenso pasaje por el fútbol mexicano, regresó a los aurinegros en 2004.

Rodríguez fue goleador de la Liguilla 1992, de la Copa Conmebol 1994 y del Campeonato Uruguayo 1998 defendiendo a River Plate.

Grossmüller contó que el pase surgió "por intermedio de Willy Peralta, que está en el club, se dio la chance. Me dijo que le habían preguntado por mi, le tiré por tirar que me llamaran y me llamaron. Hablé primero con el entrenador Martín Rodríguez y después con los dirigentes. No imaginé la repercusión y no la quería, no conozco la liga. Ahora me doy cuenta que la cosa va en serio y me tengo que poner bien, en lo físico estoy para atrás. Sé que muchos jugadores van al Interior desde la capital, también sé del sentido de pertenencia que hay en el futbolista del Interior. Ya lo hablé, vengo de estar parado, no quiero generar mucha expectativa en las primeras prácticas", dijo en el programa Solo OFI de Sport 890.

A principio de 2021 Grossmüller había llegado a un acuerdo para jugar en Central Español, pero se fue del club sin debutar porque no le cumplieron con lo prometido, explicó el jugador en una carta que publicó en sus redes sociales.

Grossmüller tuvo cinco pasajes por Danubio, el club donde se inició, y además defendió a Fénix, Schalke 04, Lecce, Peñarol, Cerro, Universitario de Perú y Sandefjord de Noruega.

Fue campeón Uruguayo tres veces: con Danubio en 2004 y 2007, y con Peñarol en 2013.