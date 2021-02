Carnaval, feminismo y un diálogo apoyado por Pilsen en la plaza Las Pioneras

Referentes y mujeres del carnaval encabezaron el sábado el taller "Imaginar el futuro del carnaval" en el espacio abierto de la plaza Las Pioneras, una apuesta a largo plazo apoyada por Pilsen que tiene como objetivo impulsar acciones que fortalezcan las perspectivas feministas y la igualdad dentro de esta expresión cultural.

"Dentro de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) estamos haciendo un proceso de revisión que busca potenciar y trabajar en acciones que promuevan la equidad de género puertas adentro. El año pasado firmamos los Principios de Empoderamiento de las Mujeres que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero sabemos que nuestras marcas también tienen un rol dentro de la sociedad, por lo que entendemos que también está bueno reflejar eso hacia afuera. En ese marco es que surge este acuerdo de apoyo al espacio las pioneras, con el espíritu de generar acciones concretas y campañas que busquen la sensibilización respecto a lo que son los derechos de las mujeres y así trabajar por alcanzar una sociedad más igualitaria", explicó Daniella Chocho, jefa de Connections de FNC.

Daniella Chocho y las murguistas Camila Sosa y Carolina Favier

La plaza Las Pioneras es gestionada de forma compartida por cinco colectivos feministas: Cotidiano Mujer, Las Puñadito, Encuentro de Feministas Diversas, Colectiva Elefante y Fundación Plemmu, y el taller contó con la presencia de referentes y figuras como Sofía Mieres, murguista feminista; Majo Hernández, integrante de la Comisión de Género de Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay; Sabrina Martínez, comunicadora; y Natalia Marcovechio, feminista y moderadora de la actividad.

"Cada quien tiene su tarea, su responsabilidad, y Pilsen es una firma que ha apoyado al carnaval históricamente. Que haya decidido revisar sus políticas nos parece significativo porque es una responsabilidad que tiene toda la sociedad de escuchar las voces de quienes denuncian violencia, acoso, maltrato, la expresión de una cultura patriarcal que hace del cuerpo de las mujeres un objeto. Sin duda esto puede tener muchas discusiones en el espacio feminista, y algunas dirán que no quieren que las empresas se involucren porque somos anticapitalistas, algo que yo comparto, pero a mí me parece que las empresas tienen responsabilidades, cada quien a su nivel y en su lucha concreta. En este caso nos parece que esta revisión sobre el carnaval es significativa para llegar a otro público", dijo Lilián Celiberti, integrante de Cotidiano Mujeres y del colectivo de Las Pioneras.

Lilián Celiberti, integrante de Cotidiano Mujer y del colectivo de Las Pioneras

El apoyo a este espacio es una apuesta a largo plazo. "Nos comprometimos a mantener este acuerdo por cinco años y la intención es sostenerlo más allá en el largo plazo. Este es un camino de largo recorrido que precisa del compromiso de todos”, contó Chocho.

La cantante y murguista Carolina Favier opinó sobre la importancia de que empresas como Pilsen acompañen el trabajo de los colectivos para poder hacer más visible la iniciativa. "A nosotras nos cuesta más trabajo llegar. En carnaval hace un tiempo que estamos en esto de hacer visible el espacio que merece la mujer. Yo en un momento fui parodista y se decía que los parodistas con mujeres no ganaban, hasta que pasó. Y ahora como que hay muchos mitos y cosas en carnaval, y hay mucha gente que sigue pensando que hay un espacio que no deberíamos habitar. Sé que es una costumbre y que las tradiciones están buenísimas, pero a veces las tradiciones son redañinas, no tienen por qué estar siempre bien. Para ser murguista siendo varón podes serlo, siendo mujer tenés que ser buena murguista, y eso no está bueno. Lo que sí está buenísimo es que Pilsen acompañe la propuesta que nosotras tenemos dentro del carnaval", expresó.

La marca de cerveza concretó un acuerdo de apoyo con el espacio que gestionan de forma compartida cinco colectivos feministas

Para contribuir a la iniciativa, Pilsen realizó una pieza audiovisual con diferentes figuras del carnaval, en la que participó Favier. "Fue muy divertido hacer la pieza de Pilsen, porque estuvimos muchas horas, desde las 15 hasta las 4 de la mañana. La idea era hacer un ritual, una tradición que cuando termina carnaval muere Momo, se quema todo eso para que el siguiente nazca con fuerza y vitalidad, con igualdad de derechos para todos y que sea más diverso", agregó.

"Todos tenemos que sumar nuestro granito de arena, y pensar y realizar acciones en conjunto. La idea fundamental es pensar cómo debería ser el próximo carnaval. No tuvimos el carnaval que queríamos, pero podemos tener el carnaval que soñamos", culminó la jefa de Connections de FNC.