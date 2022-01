Carrascal y Ocampo se tiran emoticones en Instagram y los hinchas de Nacional se ilusionan

Brian Ocampo empezó el 2022 muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram. Primero le pidió a Fabricio Domínguez, lateral de Racing argentino, que vaya a Nacional; luego publicó una foto mirando una entrevista a Gonzalo Bergessio y ahora mantuvo un intercambio basado en emoticones con el colombiano Jorge Carrascal de River Plate argentino.

Captura de Instagram

Esta situación no pasa inadvertida para los hinchas de Nacional que se ilusionan con la presencia de ambos en el plantel que dirige Pablo Repetto.

Ocampo, que todavía no renovó su contrato, se integró esta semana a los entrenamientos en Los Céspedes. Su futuro aún no está definido y una de las posibilidades es que vaya a jugar a River.

Carrascal, de 23 años, comenzó el año sin la camiseta número 10 del "millonario" y puede ser un síntoma de que no será tenido en cuenta por el técnico Marcelo Gallardo ante el regreso de Juanfer Quintero.

Nacional

Brian Ocampo

El portal Infobae señaló que la continuidad del colombiano en River es una incógnita y su futuro podría estar en Nacional, club al que será cedido en préstamo. Desde el club tricolor se expresó a Referí que oficialmente no hay avances, aunque sí se habla del tema.

El representante de Carrascal es Pablo Boselli y expresó lo siguiente en un programa de radio de Argentina: “Jorge tiene 23 años y necesita jugar, la exigencia en River es mucha y no hay margen, por eso entendemos que a veces no juegue. Por su estilo de juego Jorge necesita continuidad (...). Hay muchos equipos que están interesados en Carrascal, pero no quiere decir que se adapten a las condiciones que pedimos y que River pide por el jugador”.

Nacional había cortado las relaciones comerciales con Boselli en 2018, pero las mismas se reanudaron en 2019 luego del voto de los socios tricolores en una asamblea.