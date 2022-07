Carrasco comparó al Diente López con Pellistri y dijo que Peñarol "es inmirable"

Juan Ramón Carrasco hizo una comparación futbolística entre Nicolás "Diente" López y Facundo Pellistri, y según él, el exjugador de Nacional tendría que ser convocado a la selección.

Invitado al programa "La Noche del Fútbol" que se emite por el canal NSTV de NuevoSiglo, el entrenador expresó: "Tenés al Diente López, que es rápido, tiene dribling y lo identifica que tiene gol. Hizo goles hasta en la cuna, jugó en Europa, en los mejores equipos, hoy no tiene continuidad en Tigres porque al entrenador no le simpatiza, pero no vas a negar esas características".

Carrasco agregó: "Si querés velocidad y dribling, lo tenés al Diente, siempre hablando del radar de la selección" en cambio "Pellistri es rápido y tiene dribling, pero no tiene gol. Rebatime eso" señaló al panel integrado por Julian Jaime, Valentina Rossi y los entrenadores Voltaire García y Julio César Antúnez.

Diente López en México

Carrasco también opinó sobre Peñarol y su rendimiento actual: "Todo lo bueno que había hablado a favor de Larriera, ahora tengo un signo de interrogación. Claro que le sacaron lo esencial, pero estás en Peñarol, tenés jugadores que los podés hacer jugar un poco mejor y no se ve, es inmirable", señaló.

También se refirió a la final del Intermedio y especialmente sobre el rendimiento de equipo de Pablo Repetto: "Nacional vino de menos a mas, encontró un funcionamiento que hoy uno disfruta verlo. Es un equipo que entra, no con la camiseta, sino con funcionamiento, saben que en algún momento van a convertir", dijo JR.