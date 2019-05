Carrasco: “Nosotros nunca pensamos en el título, esa es la confusión”

Juan Ramón Carrasco reveló que su equipo “fue una sombra” en la derrota sufrida ante Cerro Largo en Melo y expresó que hay una confusión al manifestar que “nunca pensamos en el título”.

Carrasco, en conferencia de prensa luego del partido que perdió 2-0 ante Cerro Largo, comentó: “No estuvimos a la altura de lo que veníamos haciendo. Fénix fue una sombra, Cerro Largo mostró lo que venía demostrando, un equipo que de local se hace muy fuerte”.

Consultado sobre si la derrota ante Cerro Largo complica las aspiraciones de Fénix en el campeonato, respondió: “Nosotros nunca pensamos en el título, esa es la confusión que puede haber. Nosotros debemos ser humildes, no en la declaración, humildes en la vida. Mano a mano te juego por el título, pero en un deporte colectivo tenés que tener los pies sobre la tierra. Este equipo mostró en las difíciles que tenía actitud, semblante, garra. Hay que tomarlo como una mala noche”.

Carrasco fue consultado sobre la agresión sufrida por el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, a lo que respondió: “No tengo ni idea, me quedé conversando y sería una lástima porque es un espectáculo. No sé si hubo provocación, no creo que de parte de los jugadores, la verdad que no sé lo que pasó”.