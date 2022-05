Cartelera semanal de remates

Martes 24

Residencia en Carrasco. Frente a costanera Puente Carrasco. En Humberto I 4030. Hora 14:30. Stajano. Tel. 26199465.

Local con depósito. Galicia 964/ Cerro Largo 971. Sin base en $. En Misiones 1365. Hora 15. Bavastro. Tel. 29155801.



Miércoles 25

Dos casas en Villa del Cerro. México 1974 casi Polonia. En Humberto I 4030. Hora 13:30. Stajano. Tel. 26199465.

Jueves 26

Campo agrícola, lechero, vivienda o futuro fraccionamiento a 3 km de San José. Por camino al Carretón. En ANRTCI. Hora 15:30. Lorenzo Hernández. Tel. 099706414.

Dos inmuebles rurales en Joanicó. Dos fracciones con frente a ruta 5, km 38.500. Sin base en US$. En Tolentino González 320, Canelones. Hora 15. Washington Machin. Tel. 099608624.

Tercera parte indivisa de los siguientes bienes: a) casa con planchada en Santa Lucía del Este, b) terreno baldío en Santa Lucía del Este y c) fracción de campo en Costa del Sauce de Pando. Sin base en US$. En Jose Batlle y Ordoñez 674, las Piedras. Hora 14:30. Gustavo Lujan Ventura. Tel. 099698801.

Gran predio en Treinta y Tres. Calle de las Tropas y Gabriel Antonio Pereira. Base US$ 340.000. En Club Centro Progreso. Hora 14:30. Dante y Gustavo Iocco. Tel. 29166910.

Grúa de 25 Toneladas. Chata doble eje. Sin base en US$. En Camino al Puerto 8674. Hora 14. Administra ANRTCI por cuenta y orden de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Tel. 29017366.

Lote de 9.701 artículos. Liquidación concursal RBK. Sin base en US$. En Misiones 1365. Hora 14. Bavastro. Tel. 29155801.

Viernes 27

Casa y depósito en PH Maldonado. San Carlos 1318. Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora 15:30. Gabriel Etcheverry. Tel. 099279772.

Buena casa en Punta del Este. Calle Berenice casi Unicornio. Sin base en US$. En 25 de Mayo 604 PB. Hora 13:30. Fain. Tel. 29164731.

Sábado 28

Heladera 2 y 4 puertas vidrio- freezers, cortadora de fiambre y balanzas. Sin base en $. En avenida Lussich entre Firenze y Bologna. Hora 10 a 15. Bavastro. Tel. 29155801

Lunes 30

Tres buenos inmuebles en la Paloma, Costa Azul y Rocha. Sin base en US$. En Rocha Athletic Club, Rocha. Hora 13:30. JP Carrau. Tel. 093880943

Semanales y otros

Martes 24

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121) 14 horas. Importantes piezas de mobiliario, adornos y antigüedades.

Miércoles 25

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 26

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 horas. Tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Bazar, menudencias y objetos vintage.